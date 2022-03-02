https://ria.ru/20220302/mid-1776067678.html
Россия спокойно смотрит на амбиции ЕС создать свой потенциал, заявил Грушко
Россия спокойно смотрит на амбиции ЕС создать свой потенциал, заявил Грушко - РИА Новости, 02.03.2022
Россия спокойно смотрит на амбиции ЕС создать свой потенциал, заявил Грушко
Россия спокойно смотрит на амбиции ЕС создать собственный военный потенциал, но США не хотят этого допустить, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:44
2022-03-02T15:44
2022-03-02T15:44
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
евросоюз
нато
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия спокойно смотрит на амбиции ЕС создать собственный военный потенциал, но США не хотят этого допустить, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы достаточно спокойно смотрим на амбиции Евросоюза обрести военно-политическую самостоятельность, создать какой-то собственный военный потенциал", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам Грушко, "именно политика США направлена на то, чтобы не допустить формирования такой автономной способности Евросоюза в военно-политической области".
https://ria.ru/20220118/bezopasnost-1768454991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, евросоюз, нато
Россия спокойно смотрит на амбиции ЕС создать свой потенциал, заявил Грушко
Грушко: Россия спокойно смотрит на амбиции ЕС создать собственный военный потенциал