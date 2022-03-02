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Россия спокойно смотрит на амбиции ЕС создать свой потенциал, заявил Грушко
Россия спокойно смотрит на амбиции ЕС создать свой потенциал, заявил Грушко - РИА Новости, 02.03.2022
Россия спокойно смотрит на амбиции ЕС создать свой потенциал, заявил Грушко
Россия спокойно смотрит на амбиции ЕС создать собственный военный потенциал, но США не хотят этого допустить, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:44
2022-03-02T15:44
александр грушко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
евросоюз
нато
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия спокойно смотрит на амбиции ЕС создать собственный военный потенциал, но США не хотят этого допустить, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Мы достаточно спокойно смотрим на амбиции Евросоюза обрести военно-политическую самостоятельность, создать какой-то собственный военный потенциал", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам Грушко, "именно политика США направлена на то, чтобы не допустить формирования такой автономной способности Евросоюза в военно-политической области".
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александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, евросоюз, нато
15:44 02.03.2022
 
Россия спокойно смотрит на амбиции ЕС создать свой потенциал, заявил Грушко

Грушко: Россия спокойно смотрит на амбиции ЕС создать собственный военный потенциал

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия спокойно смотрит на амбиции ЕС создать собственный военный потенциал, но США не хотят этого допустить, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы достаточно спокойно смотрим на амбиции Евросоюза обрести военно-политическую самостоятельность, создать какой-то собственный военный потенциал", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Грушко, "именно политика США направлена на то, чтобы не допустить формирования такой автономной способности Евросоюза в военно-политической области".
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 20:43
Грушко и представитель ЕС обсудили предложения по безопасности
 
Александр ГрушкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАЕвросоюзНАТО
 
 
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