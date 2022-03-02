Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/mid-1776065196.html
МИД высказался об "остатках здравого смысла" у НАТО
МИД высказался об "остатках здравого смысла" у НАТО - РИА Новости, 02.03.2022
МИД высказался об "остатках здравого смысла" у НАТО
Москва слышит заявления представителей Североатлантического альянса об отсутствии намерений военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине, заявил замглавы... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:33
2022-03-02T16:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
вооруженные силы рф
россия
киев
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_230:0:3004:1560_1920x0_80_0_0_0d5ad5c0d405a36f949dcd7a2b6c4d88.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва слышит заявления представителей Североатлантического альянса об отсутствии намерений военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко"Это свидетельствует о том, что осталось по крайней мере какое-то здравомыслие в натовских действиях", — сказал российский дипломат в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
россия
киев
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Александра Покровская
Александра Покровская
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_360:0:2872:1884_1920x0_80_0_0_0f4458e9f81ed3a9965957fd96fcc466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, вооруженные силы рф, россия, киев, луганская народная республика, владимир путин
15:33 02.03.2022 (обновлено: 16:52 02.03.2022)
 
МИД высказался об "остатках здравого смысла" у НАТО

МИД счел здравым заявления НАТО об отсутствии планов вмешиваться в ситуацию на Украине

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва слышит заявления представителей Североатлантического альянса об отсутствии намерений военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко
"Это свидетельствует о том, что осталось по крайней мере какое-то здравомыслие в натовских действиях", — сказал российский дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 08:00
"Разрушали Байден и НАТО". Как в мире отреагировали на действия России
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Сотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Запад открыл век нового варварства
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Люди с 200-метровым флагом Украины на стадионе Олимпийский - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 09:27
Как вылечить украинцев от стокгольмского синдрома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОВооруженные силы РФРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала