15:33 02.03.2022 (обновлено: 16:52 02.03.2022)
МИД высказался об "остатках здравого смысла" у НАТО
МИД счел здравым заявления НАТО об отсутствии планов вмешиваться в ситуацию на Украине
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва слышит заявления представителей Североатлантического альянса об отсутствии намерений военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко
"Это свидетельствует о том, что осталось по крайней мере какое-то здравомыслие в натовских действиях", — сказал российский дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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