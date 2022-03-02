https://ria.ru/20220302/mid-1776065196.html

МИД высказался об "остатках здравого смысла" у НАТО

МИД высказался об "остатках здравого смысла" у НАТО - РИА Новости, 02.03.2022

МИД высказался об "остатках здравого смысла" у НАТО

Москва слышит заявления представителей Североатлантического альянса об отсутствии намерений военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине, заявил замглавы... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:33

2022-03-02T15:33

2022-03-02T16:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва слышит заявления представителей Североатлантического альянса об отсутствии намерений военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко"Это свидетельствует о том, что осталось по крайней мере какое-то здравомыслие в натовских действиях", — сказал российский дипломат в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

россия

киев

луганская народная республика

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, вооруженные силы рф, россия, киев, луганская народная республика, владимир путин