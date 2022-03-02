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Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил Лавров
Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022
Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил Лавров
Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:48
2022-03-02T13:21
сергей лавров
признание днр и лнр в россии
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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сергей лавров, признание днр и лнр в россии, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
12:48 02.03.2022 (обновлено: 13:21 02.03.2022)
 
Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие", - заявил глава МИД телеканалу al-Jazeera.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:17
Премьер Японии отверг идею совместного с США использования ядерного оружия
 
Сергей ЛавровПризнание ДНР и ЛНР в РоссииУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Санкции в отношении России
 
 
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