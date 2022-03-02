https://ria.ru/20220302/mid-1776023048.html
Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил Лавров
Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022
Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил Лавров
Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:48
2022-03-02T12:48
2022-03-02T13:21
сергей лавров
признание днр и лнр в россии
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
санкции в отношении россии
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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/yaponiya-1775966935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, признание днр и лнр в россии, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии
12:48 02.03.2022 (обновлено: 13:21 02.03.2022)
Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие