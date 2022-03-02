https://ria.ru/20220302/mid-1776023048.html

Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил Лавров

Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022

Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил Лавров

Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:48

2022-03-02T12:48

2022-03-02T13:21

сергей лавров

признание днр и лнр в россии

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Россия не позволит Украине заполучить ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220302/yaponiya-1775966935.html

украина

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

сергей лавров, признание днр и лнр в россии, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии