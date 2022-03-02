https://ria.ru/20220302/matkapital-1776052557.html
В Госдуме предложили выдавать маткапитал сразу после рождения ребенка
В Госдуме предложили выдавать маткапитал сразу после рождения ребенка - РИА Новости, 02.03.2022
В Госдуме предложили выдавать маткапитал сразу после рождения ребенка
Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:46
2022-03-02T14:46
2022-03-02T15:10
общество
материнский капитал
жилье
россия
госдума рф
дети
семья
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть возможность отмены трехлетнего периода для использования маткапитала в случае необходимости приобретения жилья из-за с введенных против России санкций. Документ есть у РИА Новости.В письме Останина отмечает, что внесенные на рассмотрение предложения, направленные на усиление государственной поддержки семей с детьми, обусловлены сложившейся в России социально-экономической ситуацией, которая вызвана недружественными действиями США и иных иностранных государств."Предложения комитета Госдумы по семье… Отмена "трехлетнего" периода в случаях необходимости приобретения жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала", - говорится в документе.В материалах уточняется, что в настоящее время право на использование маткапитала на приобретение жилья может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения или усыновления ребенка, "за исключением ситуаций, связанных с уплатой первоначального взноса или погашением основного долга и уплатой процентов по кредитам или займам"."Вместе с тем, при рождении ребенка возникает потребность семьи в улучшении жилищных условий в ближайшей перспективе, а не через три года. Предложение: внести изменения в ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - следует из документа.Кроме того, отметила Останина, сложившаяся экономическая ситуация может требовать более тщательной корректировки размера маткапитала. В связи с этим комитет по семье выступает за введение ежеквартальной индексации размера семейного капитала. На сегодняшний день периодичность индексации составляет один год.
https://ria.ru/20220228/matkapital-1775528192.html
https://ria.ru/20211228/matkapital-1765783122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, материнский капитал, жилье, россия, госдума рф, дети, семья
14:46 02.03.2022 (обновлено: 15:10 02.03.2022)
В Госдуме предложили выдавать маткапитал сразу после рождения ребенка
В Госдуме предложили выдавать маткапитал на покупку жилья сразу после рождения ребенка
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина направила обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой рассмотреть возможность отмены трехлетнего периода для использования маткапитала в случае необходимости приобретения жилья из-за с введенных против России санкций. Документ есть у РИА Новости.
В письме Останина отмечает, что внесенные на рассмотрение предложения, направленные на усиление государственной поддержки семей с детьми, обусловлены сложившейся в России
социально-экономической ситуацией, которая вызвана недружественными действиями США
и иных иностранных государств.
"Предложения комитета Госдумы
по семье… Отмена "трехлетнего" периода в случаях необходимости приобретения жилья с использованием средств материнского (семейного) капитала", - говорится в документе.
В материалах уточняется, что в настоящее время право на использование маткапитала на приобретение жилья может быть реализовано не ранее, чем по истечении трех лет со дня рождения или усыновления ребенка, "за исключением ситуаций, связанных с уплатой первоначального взноса или погашением основного долга и уплатой процентов по кредитам или займам".
"Вместе с тем, при рождении ребенка возникает потребность семьи в улучшении жилищных условий в ближайшей перспективе, а не через три года. Предложение: внести изменения в ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", - следует из документа.
Кроме того, отметила Останина, сложившаяся экономическая ситуация может требовать более тщательной корректировки размера маткапитала. В связи с этим комитет по семье выступает за введение ежеквартальной индексации размера семейного капитала. На сегодняшний день периодичность индексации составляет один год.