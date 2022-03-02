https://ria.ru/20220302/mariupol-1776063648.html

ДНР не собирается обстреливать жилые кварталы Мариуполя, заверил Басурин

ДНР не собирается обстреливать жилые кварталы Мариуполя, заверил Басурин - РИА Новости, 02.03.2022

ДНР не собирается обстреливать жилые кварталы Мариуполя, заверил Басурин

Речи об обстреле жилых кварталов в Мариуполе не идет, заявил в среду представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, комментируя ситуацию вокруг блокируемого РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:27

2022-03-02T15:27

2022-03-02T15:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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россия

мариуполь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Речи об обстреле жилых кварталов в Мариуполе не идет, заявил в среду представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, комментируя ситуацию вокруг блокируемого города."Мне бы хотелось, чтобы она (ситуация) разрешилась быстро и безболезненно. По поводу стрелять по жилым кварталам - никто не будет этого делать", - сказал он в эфире Первого канала. Басурин добавил, что если украинские военные не сложат оружие, "значит есть военный способ". "Это точечный удар и спецоперация. Не хотелось бы, чтобы это происходило, хотелось бы, чтобы сложили оружие", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/volnovakha-1775992345.html

https://ria.ru/20220302/mariupol-1775973276.html

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

https://ria.ru/20220302/kherson-1775979756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр