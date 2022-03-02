https://ria.ru/20220302/mariupol-1775973276.html
Силы ДНР блокировали Мариуполь
Силы ДНР блокировали Мариуполь - РИА Новости, 02.03.2022
Силы ДНР блокировали Мариуполь
Мариуполь удалось блокировать, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:14
2022-03-02T09:14
2022-03-02T09:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
эдуард басурин
мариуполь
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мариуполь удалось блокировать, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Все идет, как и планировалось. Волноваха будет скоро наша. Мариуполь блокирован. Войска будут дальше двигаться в том направлении, которое нам поможет окончательно прекратить обстрелы жилых кварталов населенных пунктов не только у нас, но и у наших соседей в Луганске", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Басурин добавил, что за пару дней станет ясно, как будет развиваться ситуация. "В любом случае будет идти процесс переговоров — убеждаем противника сложить оружие, сдаться или выйти из города, чтобы не пострадало гражданское население", — пояснил он.По словам представителя Народной милиции, в Мариуполе скоро начнется гуманитарная катастрофа — не будет света и питания."Нужно сделать все, чтобы люди не пострадали, поэтому мы и говорили, что открываем гуманитарные коридор. Если есть все-таки сознание нормальное, что они дадут выйти из города гражданскому населению, это нам облегчило бы путь. Если нет, то, я думаю, переговоры, но спецоперацию никто не отменял", — отметил он.Басурин подчеркнул, что гражданские пока не выходили из Мариуполя. "Мы надеемся, что сегодня это произойдет", — заключил он.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС России достигли господства в воздухе над всей Украиной. Есть погибшие с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/obstrel-1775954441.html
https://ria.ru/20220302/lnr-1775972413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, эдуард басурин, мариуполь
09:14 02.03.2022 (обновлено: 09:59 02.03.2022)
Силы ДНР блокировали Мариуполь
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о блокировке Мариуполя
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Мариуполь удалось блокировать, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Все идет, как и планировалось. Волноваха будет скоро наша. Мариуполь блокирован. Войска будут дальше двигаться в том направлении, которое нам поможет окончательно прекратить обстрелы жилых кварталов населенных пунктов не только у нас, но и у наших соседей в Луганске", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Басурин добавил, что за пару дней станет ясно, как будет развиваться ситуация.
"В любом случае будет идти процесс переговоров — убеждаем противника сложить оружие, сдаться или выйти из города, чтобы не пострадало гражданское население", — пояснил он.
По словам представителя Народной милиции, в Мариуполе скоро начнется гуманитарная катастрофа — не будет света и питания.
"Нужно сделать все, чтобы люди не пострадали, поэтому мы и говорили, что открываем гуманитарные коридор. Если есть все-таки сознание нормальное, что они дадут выйти из города гражданскому населению, это нам облегчило бы путь. Если нет, то, я думаю, переговоры, но спецоперацию никто не отменял", — отметил он.
Басурин подчеркнул, что гражданские пока не выходили из Мариуполя. "Мы надеемся, что сегодня это произойдет", — заключил он.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы
подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины
. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев
блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС России достигли господства в воздухе над всей Украиной. Есть погибшие с обеих сторон.