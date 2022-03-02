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https://ria.ru/20220302/makron-1776144365.html
Французская экономика страдает из-за ситуации на Украине, заявил Макрон
Французская экономика страдает из-за ситуации на Украине, заявил Макрон - РИА Новости, 02.03.2022
Французская экономика страдает из-за ситуации на Украине, заявил Макрон
Многие отрасли французской экономики страдают и будут страдать в результате конфликта на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T22:16
2022-03-02T22:47
украина
в мире
франция
эммануэль макрон
россия
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ПАРИЖ, 2 мар – РИА Новости. Многие отрасли французской экономики страдают и будут страдать в результате конфликта на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Наше сельское хозяйство, наша промышленность, многие сектора экономики страдают и будут страдать, либо потому что они зависят от первичного сырья, импортируемого из России или Украины, либо потому что они экспортируют в эти страны", - заявил Макрон в телевизионном обращении к гражданам Франции.Он подчеркнул, что конфликт на Украине значительно повлияет на экономический рост Франции. Рост цен на газ, нефть, сырьевые материалы имеет и будет иметь последствия для нашей покупательской способности, продолжил французский лидер."Завтра цены на бензин, счета на отопление, цены на ряд продуктов могут еще больше подняться. Перед лицом таких экономических и социальных последствий у меня одна цель – защитить вас. Мы будем поддерживать наиболее затронутые секторы экономики, находя новых поставщиков и новые рынки. И в этой связи я говорил со своими американскими, европейскими и ближневосточными коллегами", - отметил Макрон. "Мы дадим необходимые ответы на эти потрясения, рост цен. Я попросил премьер-министра в ближайшие дни выработать план экономического и социального сопротивления, чтобы ответить на все эти сложности", - сообщил президент Франции.Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220225/tekhnika-1774938160.html
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украина, в мире, франция, эммануэль макрон, россия
22:16 02.03.2022 (обновлено: 22:47 02.03.2022)
 
Французская экономика страдает из-за ситуации на Украине, заявил Макрон

Макрон: многие отрасли французской экономики страдают из-за ситуации на Украине

© REUTERS / Sarah Meyssonnier/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 мар – РИА Новости. Многие отрасли французской экономики страдают и будут страдать в результате конфликта на Украине, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Наше сельское хозяйство, наша промышленность, многие сектора экономики страдают и будут страдать, либо потому что они зависят от первичного сырья, импортируемого из России или Украины, либо потому что они экспортируют в эти страны", - заявил Макрон в телевизионном обращении к гражданам Франции.
Макрон - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Он подчеркнул, что конфликт на Украине значительно повлияет на экономический рост Франции. Рост цен на газ, нефть, сырьевые материалы имеет и будет иметь последствия для нашей покупательской способности, продолжил французский лидер.
"Завтра цены на бензин, счета на отопление, цены на ряд продуктов могут еще больше подняться. Перед лицом таких экономических и социальных последствий у меня одна цель – защитить вас. Мы будем поддерживать наиболее затронутые секторы экономики, находя новых поставщиков и новые рынки. И в этой связи я говорил со своими американскими, европейскими и ближневосточными коллегами", - отметил Макрон. "Мы дадим необходимые ответы на эти потрясения, рост цен. Я попросил премьер-министра в ближайшие дни выработать план экономического и социального сопротивления, чтобы ответить на все эти сложности", - сообщил президент Франции.
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Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 
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