https://ria.ru/20220302/makron-1776025577.html

Макрон выступит с обращением по ситуации на Украине

Макрон выступит с обращением по ситуации на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Макрон выступит с обращением по ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что выступит в 20.00 (22.00 мск) в среду с обращением по ситуации на Украине. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:56

2022-03-02T12:56

2022-03-02T13:04

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что выступит в 20.00 (22.00 мск) в среду с обращением по ситуации на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон