https://ria.ru/20220302/makron-1776025577.html
Макрон выступит с обращением по ситуации на Украине
Макрон выступит с обращением по ситуации на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Макрон выступит с обращением по ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что выступит в 20.00 (22.00 мск) в среду с обращением по ситуации на Украине. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:56
2022-03-02T12:56
2022-03-02T13:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что выступит в 20.00 (22.00 мск) в среду с обращением по ситуации на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон
12:56 02.03.2022 (обновлено: 13:04 02.03.2022)
Макрон выступит с обращением по ситуации на Украине
Президент Франции Макрон выступит в среду вечером с обращением по ситуации на Украине