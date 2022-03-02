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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/makron-1776025577.html
Макрон выступит с обращением по ситуации на Украине
Макрон выступит с обращением по ситуации на Украине - РИА Новости, 02.03.2022
Макрон выступит с обращением по ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что выступит в 20.00 (22.00 мск) в среду с обращением по ситуации на Украине. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:56
2022-03-02T13:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что выступит в 20.00 (22.00 мск) в среду с обращением по ситуации на Украине.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон
12:56 02.03.2022 (обновлено: 13:04 02.03.2022)
 
Макрон выступит с обращением по ситуации на Украине

Президент Франции Макрон выступит в среду вечером с обращением по ситуации на Украине

© REUTERS / Thibault Camus/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Thibault Camus/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что выступит в 20.00 (22.00 мск) в среду с обращением по ситуации на Украине.
"Дорогие соотечественники, я выступлю с обращением сегодня в 8 часов вечера по войне на Украине", - написал французский лидер на своей странице в Twitter.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины 24 февраля. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Сотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Запад открыл век нового варварства
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаФранцияЭммануэль Макрон
 
 
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