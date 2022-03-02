https://ria.ru/20220302/magazin-1776063136.html
Магазины re:Store в России скоро продолжат работу
Магазины re:Store в России скоро продолжат работу - РИА Новости, 02.03.2022
Магазины re:Store в России скоро продолжат работу
Магазины re:Store в России закрыты временно, в ближайшее время они продолжат работу в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы Inventive Retail Group... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:24
2022-03-02T15:24
2022-03-02T15:24
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россия
экономика
москва
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Магазины re:Store в России закрыты временно, в ближайшее время они продолжат работу в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы Inventive Retail Group (управляет розничными сетями re:Store, Samsung, Nike и другими специализированными магазинами).В среду российский ритейлер re:Store американской компании Apple, производящей iPhone, закрыл свои магазины в Москве. При этом никаких объявлений у магазинов нет, так же как и сообщения на сайте продавца.Во вторник Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России.
https://ria.ru/20220301/prilozhenie-1775949428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple, россия, экономика, москва
Магазины re:Store в России скоро продолжат работу
Магазины re:Store в России закрыты временно и скоро продолжат работу