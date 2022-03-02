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Магазины re:Store в России скоро продолжат работу
Магазины re:Store в России скоро продолжат работу - РИА Новости, 02.03.2022
Магазины re:Store в России скоро продолжат работу
Магазины re:Store в России закрыты временно, в ближайшее время они продолжат работу в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы Inventive Retail Group... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:24
2022-03-02T15:24
apple
россия
экономика
москва
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Магазины re:Store в России закрыты временно, в ближайшее время они продолжат работу в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы Inventive Retail Group (управляет розничными сетями re:Store, Samsung, Nike и другими специализированными магазинами).В среду российский ритейлер re:Store американской компании Apple, производящей iPhone, закрыл свои магазины в Москве. При этом никаких объявлений у магазинов нет, так же как и сообщения на сайте продавца.Во вторник Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России.
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apple, россия, экономика, москва
15:24 02.03.2022
 
Магазины re:Store в России скоро продолжат работу

Магазины re:Store в России закрыты временно и скоро продолжат работу

© РИА Новости / Владимир АстапковичМужчина у входа в магазин re:Store в Москве
Мужчина у входа в магазин re:Store в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина у входа в магазин re:Store в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Магазины re:Store в России закрыты временно, в ближайшее время они продолжат работу в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы Inventive Retail Group (управляет розничными сетями re:Store, Samsung, Nike и другими специализированными магазинами).
"Решение о закрытии магазинов re:Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке. В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме", - говорится в сообщении.
В среду российский ритейлер re:Store американской компании Apple, производящей iPhone, закрыл свои магазины в Москве. При этом никаких объявлений у магазинов нет, так же как и сообщения на сайте продавца.
Во вторник Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России.
Смартфон компании Apple - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 23:52
Apple сообщила об ограничениях для России из-за ситуации вокруг Украины
 
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