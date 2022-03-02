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МАГАТЭ получило от России информацию о взятии под контроль Запорожской АЭС

МАГАТЭ получило от России информацию о взятии под контроль Запорожской АЭС - РИА Новости, 02.03.2022

МАГАТЭ получило от России информацию о взятии под контроль Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) получило от российской стороны информацию о взятии под контроль территории вокруг Запорожской АЭС, заявил РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T15:02

2022-03-02T15:02

2022-03-02T15:02

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) получило от российской стороны информацию о взятии под контроль территории вокруг Запорожской АЭС, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Крайне важно, чтобы вооруженный конфликт и действия на земле вокруг Запорожской АЭС и любых других ядерных объектов Украины никоим образом не прерывали и не подвергали опасности эти объекты или людей, работающих на них и вокруг", - сказал ГроссиПо его словам, агентство получает актуальную информации об украинских ядерных объектах от Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (Госатомрегулирование). Гросси подчеркнул, что, "несмотря на чрезвычайные обстоятельства вооруженного конфликта, украинские атомные электростанции работают в обычном режиме".Говоря о ситуации на Чернобыльской АЭС, гендиректор МАГАТЭ заявил о том, что российские войска взяли под контроль все объект электростанции. "Хотя первоначально на объекте были зафиксированы повышенные уровни радиации, вероятно, из-за движения тяжелой военной техники, повредившей почву, МАГАТЭ оценило, что они оставались достаточно низкими, чтобы не представлять опасности для населения", - отметил Гросси.Он добавил, что накануне получил от украинского регулятора запрос о немедленной поддержке для обеспечения безопасности ЧАЭС и других атомных объектов страны. По его словам, он проводит консультации по этому вопросу."В воскресенье Госатомрегулирование сообщило агентству, что ночью российские ракеты попали по территории могильника радиоактивных отходов в Киеве. Сообщений о повреждении здания или каких-либо признаков радиоактивного выброса не поступало. Удар произошел на следующий день после того, как регулирующий орган заявил, что был поврежден электротрансформатор на аналогичном полигоне недалеко от Харькова, также без каких-либо сообщений о радиоактивном выбросе. На таких объектах обычно хранятся изъятые из употребления источники радиации и другие отходы с низким уровнем радиоактивности от больниц и промышленности. Два этих инцидента подчеркивают опасность повреждения объектов с радиоактивными материалами во время вооруженного конфликта с потенциально серьезными последствиями", - заявил Гросси.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Ранее Минобороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ России взяли под полный контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС. С военнослужащими отдельного батальона охраны АЭС Украины достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков и саркофага ЧАЭС, это будет гарантией того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться сложившейся на Украине обстановкой для организации ядерной провокации, добавили в ведомстве, заверив, что радиационный фон в районе Чернобыльской АЭС в норме.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, запорожская аэс, украина, магатэ, донбасс