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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/lvov-1776040218.html
Прибывших во Львов мужчин обязали встать на воинский учет
Прибывших во Львов мужчин обязали встать на воинский учет - РИА Новости, 02.03.2022
Прибывших во Львов мужчин обязали встать на воинский учет
Мэр украинского Львова Андрей Садовый объявил, что все эвакуировавшиеся в город мужчины от 18 до 60 лет должны в течение 24 часов явиться в военкоматы и встать... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:55
2022-03-02T14:07
в мире
украина
львовская область
львов
россия
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мэр украинского Львова Андрей Садовый объявил, что все эвакуировавшиеся в город мужчины от 18 до 60 лет должны в течение 24 часов явиться в военкоматы и встать на учет."Приказ Львовской областной военной администрации: гражданам Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет, прибывшим на Львовщину в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов по прибытии необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Львовской области для постановки на воинский учет", - написал он на своей странице в Facebook.В период военного положения приказы военных администраций обязательны к исполнению, добавил мэр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, львовская область, львов, россия
13:55 02.03.2022 (обновлено: 14:07 02.03.2022)
 
Прибывших во Львов мужчин обязали встать на воинский учет

Мэр Львова: прибывшие мужчины от 18 до 60 лет должны в течение суток встать на военучет

© РИА Новости / СтрингерНа улицах Львова. Архивное фото
На улицах Львова. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
На улицах Львова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мэр украинского Львова Андрей Садовый объявил, что все эвакуировавшиеся в город мужчины от 18 до 60 лет должны в течение 24 часов явиться в военкоматы и встать на учет.
"Приказ Львовской областной военной администрации: гражданам Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет, прибывшим на Львовщину в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов по прибытии необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Львовской области для постановки на воинский учет", - написал он на своей странице в Facebook.
В период военного положения приказы военных администраций обязательны к исполнению, добавил мэр.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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