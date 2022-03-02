https://ria.ru/20220302/lvov-1776040218.html

Прибывших во Львов мужчин обязали встать на воинский учет

Прибывших во Львов мужчин обязали встать на воинский учет - РИА Новости, 02.03.2022

Прибывших во Львов мужчин обязали встать на воинский учет

Мэр украинского Львова Андрей Садовый объявил, что все эвакуировавшиеся в город мужчины от 18 до 60 лет должны в течение 24 часов явиться в военкоматы и встать... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T13:55

2022-03-02T13:55

2022-03-02T14:07

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Мэр украинского Львова Андрей Садовый объявил, что все эвакуировавшиеся в город мужчины от 18 до 60 лет должны в течение 24 часов явиться в военкоматы и встать на учет."Приказ Львовской областной военной администрации: гражданам Украины мужского пола возрастом от 18 до 60 лет, прибывшим на Львовщину в связи с эвакуацией из зоны боевых действий и других населенных пунктов, не позднее 24 часов по прибытии необходимо явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в Львовской области для постановки на воинский учет", - написал он на своей странице в Facebook.В период военного положения приказы военных администраций обязательны к исполнению, добавил мэр.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, львовская область, львов, россия