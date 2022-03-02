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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/lnr-1776080437.html
Народная милиция ЛНР заявила об освобождении Новоайдара
Народная милиция ЛНР заявила об освобождении Новоайдара - РИА Новости, 02.03.2022
Народная милиция ЛНР заявила об освобождении Новоайдара
Народная милиция ЛНР заявила, что населенный пункт Новоайдар теперь находится под ее полным контролем. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:38
2022-03-02T16:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
новоайдар
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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что населенный пункт Новоайдар теперь находится под ее полным контролем."Сегодня еще один населенный пункт – Новоайдар – теперь находится под полным контролем оборонного ведомства", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции. Ведомство отмечает, что местные жители встретили освободителей "с распростертыми объятиями".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
россия
луганская народная республика
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в мире, украина, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, новоайдар
16:38 02.03.2022 (обновлено: 16:49 02.03.2022)
 
Народная милиция ЛНР заявила об освобождении Новоайдара

Народная милиция ЛНР заявила о полном контроле над Новоайдаром

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНародная милиция Луганской народной республики
Народная милиция Луганской народной республики - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости
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Народная милиция Луганской народной республики
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что населенный пункт Новоайдар теперь находится под ее полным контролем.
"Сегодня еще один населенный пункт – Новоайдар – теперь находится под полным контролем оборонного ведомства", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции. Ведомство отмечает, что местные жители встретили освободителей "с распростертыми объятиями".
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Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРНовоайдар
 
 
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