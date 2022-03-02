https://ria.ru/20220302/lnr-1776080437.html

Народная милиция ЛНР заявила об освобождении Новоайдара

Народная милиция ЛНР заявила об освобождении Новоайдара - РИА Новости, 02.03.2022

Народная милиция ЛНР заявила об освобождении Новоайдара

Народная милиция ЛНР заявила, что населенный пункт Новоайдар теперь находится под ее полным контролем. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T16:38

2022-03-02T16:38

2022-03-02T16:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

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луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

новоайдар

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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Народная милиция ЛНР заявила, что населенный пункт Новоайдар теперь находится под ее полным контролем."Сегодня еще один населенный пункт – Новоайдар – теперь находится под полным контролем оборонного ведомства", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции. Ведомство отмечает, что местные жители встретили освободителей "с распростертыми объятиями".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, новоайдар