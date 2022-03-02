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ВСУ готовы прикрываться мирными жителями как живым щитом, заявили в НМ ЛНР
ВСУ готовы прикрываться мирными жителями как живым щитом, заявили в НМ ЛНР - РИА Новости, 02.03.2022
ВСУ готовы прикрываться мирными жителями как живым щитом, заявили в НМ ЛНР
Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической, украинские войска готовы прикрываться гражданами Украины как живым щитом, а также захватывать... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:39
2022-03-02T10:39
2022-03-02T10:45
в мире
луганская народная республика
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической, украинские войска готовы прикрываться гражданами Украины как живым щитом, а также захватывать социально значимую инфраструктуру, заявила Народная милиция ЛНР."Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться критической. По поступившей нам информации, украинские националистические подразделения из последних сил пытаются скрыть свое неминуемое поражение и ради этого готовы прикрываться своими гражданами Украины как живым щитом, а также захватывать социально значимые объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении Народной милиции в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Обострение ситуации в ДНР и ЛНР — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин
10:39 02.03.2022 (обновлено: 10:45 02.03.2022)
ВСУ готовы прикрываться мирными жителями как живым щитом, заявили в НМ ЛНР
Народная милиция ЛНР: ВСУ готовы прикрываться мирными гражданами как живым щитом