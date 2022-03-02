https://ria.ru/20220302/lnr-1775972959.html

На сторону Народной милиции ЛНР добровольно перешли 34 украинских военных

На сторону Народной милиции ЛНР добровольно перешли 34 украинских военных - РИА Новости, 02.03.2022

На сторону Народной милиции ЛНР добровольно перешли 34 украинских военных

Украинские войска за текущие сутки девять раз открыли огонь по территории ЛНР, обстреляв семь населенных пунктов, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:13

2022-03-02T09:13

2022-03-02T09:25

в мире

луганская народная республика

обострение ситуации в днр и лнр

украина

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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки девять раз открыли огонь по территории ЛНР, обстреляв семь населенных пунктов, сообщает Народная милиция ЛНР."За текущие сутки украинские боевики девять раз вели огонь по территории республики, осуществив обстрел семи населенных пунктов", - говорится в сообщении ведомства ЛНР в Telegram-канале.Также отмечается, что подразделения Народной милиции уже освободили от украинских войск 40 населенных пунктов. Помимо этого, по данным ведомства, с начала военной операции по демилитаризации Украины 34 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР, пять из них находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь.Обострение ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/mariupol-1775973276.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, украина