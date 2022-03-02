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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/lnr-1775972959.html
На сторону Народной милиции ЛНР добровольно перешли 34 украинских военных
На сторону Народной милиции ЛНР добровольно перешли 34 украинских военных - РИА Новости, 02.03.2022
На сторону Народной милиции ЛНР добровольно перешли 34 украинских военных
Украинские войска за текущие сутки девять раз открыли огонь по территории ЛНР, обстреляв семь населенных пунктов, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:13
2022-03-02T09:25
в мире
луганская народная республика
обострение ситуации в днр и лнр
украина
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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки девять раз открыли огонь по территории ЛНР, обстреляв семь населенных пунктов, сообщает Народная милиция ЛНР."За текущие сутки украинские боевики девять раз вели огонь по территории республики, осуществив обстрел семи населенных пунктов", - говорится в сообщении ведомства ЛНР в Telegram-канале.Также отмечается, что подразделения Народной милиции уже освободили от украинских войск 40 населенных пунктов. Помимо этого, по данным ведомства, с начала военной операции по демилитаризации Украины 34 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР, пять из них находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь.Обострение ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/mariupol-1775973276.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, украина
09:13 02.03.2022 (обновлено: 09:25 02.03.2022)
 
На сторону Народной милиции ЛНР добровольно перешли 34 украинских военных

НМ ЛНР: с начала спецоперации 34 украинских военных добровольно перешли на сторону ЛНР

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкМобилизационный пункт в Луганске
Мобилизационный пункт в Луганске - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Мобилизационный пункт в Луганске
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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки девять раз открыли огонь по территории ЛНР, обстреляв семь населенных пунктов, сообщает Народная милиция ЛНР.
"За текущие сутки украинские боевики девять раз вели огонь по территории республики, осуществив обстрел семи населенных пунктов", - говорится в сообщении ведомства ЛНР в Telegram-канале.
Также отмечается, что подразделения Народной милиции уже освободили от украинских войск 40 населенных пунктов. Помимо этого, по данным ведомства, с начала военной операции по демилитаризации Украины 34 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР, пять из них находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь.
Разорванная гусеница и подбитый танк украинской армии - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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