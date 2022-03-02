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В ЛНР заявили об освобождении 40 населенных пунктов

В ЛНР заявили об освобождении 40 населенных пунктов - РИА Новости, 02.03.2022

В ЛНР заявили об освобождении 40 населенных пунктов

Украинские войска за текущие сутки девять раз открыли огонь по территории ЛНР, обстреляв семь населенных пунктов, сообщает Народная милиция ЛНР. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:09

2022-03-02T09:09

2022-03-02T09:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

владимир путин

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки девять раз открыли огонь по территории ЛНР, обстреляв семь населенных пунктов, сообщает Народная милиция ЛНР."За текущие сутки украинские боевики девять раз вели огонь по территории республики, осуществив обстрел семи населенных пунктов", - говорится в сообщении ведомства ЛНР в Telegram-канале.Также отмечается, что подразделения Народной милиции уже освободили от украинских войск 40 населенных пунктов. Помимо этого, по данным ведомства, с начала военной операции по демилитаризации Украины 34 украинских военных добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР, пять из них находятся в медицинском учреждении, им оказывается квалифицированная помощь.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, луганская народная республика, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф