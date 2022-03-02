https://ria.ru/20220302/limity-1776150575.html
ЦБ отложил введение лимитов на выдачу банками потребкредитов
ЦБ отложил введение лимитов на выдачу банками потребкредитов - РИА Новости, 02.03.2022
ЦБ отложил введение лимитов на выдачу банками потребкредитов
Банк России перенес на следующий год введение макропруденциальных лимитов по потребкредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций, говорится в... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T23:20
2022-03-02T23:20
2022-03-02T23:20
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
кредиты
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банк России перенес на следующий год введение макропруденциальных лимитов по потребкредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций, говорится в сообщении регулятора.ЦБ РФ в декабре сообщил, что обсудит установление с июля макропруденциальных лимитов по потребкредитам и займам, предложив на первом этапе ограничить выдачу потребкредитов с показателем долговой нагрузки выше 80% или на срок более 5 лет 25% от выдач за квартал, затем рассматривал возможное дальнейшее ужесточение."Отложено до 1 января 2023 года введение макропруденциальных лимитов в отношении необеспеченных потребительских кредитов (займов)", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20220302/tsb-1776148421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), кредиты
ЦБ отложил введение лимитов на выдачу банками потребкредитов
ЦБ отложил до 2023 года введение лимитов на выдачу банками потребительских кредитов