https://ria.ru/20220302/limity-1776150575.html

ЦБ отложил введение лимитов на выдачу банками потребкредитов

ЦБ отложил введение лимитов на выдачу банками потребкредитов - РИА Новости, 02.03.2022

ЦБ отложил введение лимитов на выдачу банками потребкредитов

Банк России перенес на следующий год введение макропруденциальных лимитов по потребкредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций, говорится в... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T23:20

2022-03-02T23:20

2022-03-02T23:20

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

кредиты

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Банк России перенес на следующий год введение макропруденциальных лимитов по потребкредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций, говорится в сообщении регулятора.ЦБ РФ в декабре сообщил, что обсудит установление с июля макропруденциальных лимитов по потребкредитам и займам, предложив на первом этапе ограничить выдачу потребкредитов с показателем долговой нагрузки выше 80% или на срок более 5 лет 25% от выдач за квартал, затем рассматривал возможное дальнейшее ужесточение."Отложено до 1 января 2023 года введение макропруденциальных лимитов в отношении необеспеченных потребительских кредитов (займов)", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220302/tsb-1776148421.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), кредиты