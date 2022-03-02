https://ria.ru/20220302/lgoty-1776045654.html

Разработчики мобильных приложений получат налоговые льготы

Разработчики мобильных приложений получат налоговые льготы - РИА Новости, 02.03.2022

Разработчики мобильных приложений получат налоговые льготы

Кабмин распространит налоговые льготы на отечественных разработчиков приложений для мобильный устройств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:20

2022-03-02T14:20

2022-03-02T14:51

технологии

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кабмин распространит налоговые льготы на отечественных разработчиков приложений для мобильный устройств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Распространим действующие налоговые преференции на создателей приложений для мобильных устройств. Они станут доступны и организациям, занимающимся реализацией и установкой, тестированием, а также сопровождением отечественных решений", - сказал он на заседании правительства.Мишустин напомнил, что с прошлого года по поручению президента российские разработчики программного обеспечения получают серьезные льготы. Он подчеркнул, что важно не допустить снижения темпов развития IТ-отрасли в России, даже в условиях санкционных ограничений."На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%", - добавил он.

https://ria.ru/20220302/sanktsii-1775972203.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, экономика, россия, михаил мишустин