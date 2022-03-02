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Разработчики мобильных приложений получат налоговые льготы
Разработчики мобильных приложений получат налоговые льготы - РИА Новости, 02.03.2022
Разработчики мобильных приложений получат налоговые льготы
Кабмин распространит налоговые льготы на отечественных разработчиков приложений для мобильный устройств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:20
2022-03-02T14:51
технологии
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кабмин распространит налоговые льготы на отечественных разработчиков приложений для мобильный устройств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Распространим действующие налоговые преференции на создателей приложений для мобильных устройств. Они станут доступны и организациям, занимающимся реализацией и установкой, тестированием, а также сопровождением отечественных решений", - сказал он на заседании правительства.Мишустин напомнил, что с прошлого года по поручению президента российские разработчики программного обеспечения получают серьезные льготы. Он подчеркнул, что важно не допустить снижения темпов развития IТ-отрасли в России, даже в условиях санкционных ограничений."На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%", - добавил он.
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технологии, экономика, россия, михаил мишустин
14:20 02.03.2022 (обновлено: 14:51 02.03.2022)
 
Разработчики мобильных приложений получат налоговые льготы

Правительство распространит налоговые льготы на разработчиков мобильных приложений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкiPhone 13
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Кабмин распространит налоговые льготы на отечественных разработчиков приложений для мобильный устройств, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Распространим действующие налоговые преференции на создателей приложений для мобильных устройств. Они станут доступны и организациям, занимающимся реализацией и установкой, тестированием, а также сопровождением отечественных решений", - сказал он на заседании правительства.
Мишустин напомнил, что с прошлого года по поручению президента российские разработчики программного обеспечения получают серьезные льготы. Он подчеркнул, что важно не допустить снижения темпов развития IТ-отрасли в России, даже в условиях санкционных ограничений.
"На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами. Они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%", - добавил он.
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