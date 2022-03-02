https://ria.ru/20220302/lenoblast-1776042043.html

Власти Ленобласти помогут бизнесу в реализации проектов в жилищной сфере

Власти Ленобласти помогут бизнесу в реализации проектов в жилищной сфере - РИА Новости, 02.03.2022

Власти Ленобласти помогут бизнесу в реализации проектов в жилищной сфере

Власти Ленинградской области окажут поддержку бизнесу в реализации проектов, которые касаются жилищной сферы и социальной инфраструктуры, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:04

2022-03-02T14:04

2022-03-02T14:04

ленинградская область

жилье

тосненский район

кингисеппский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области окажут поддержку бизнесу в реализации проектов, которые касаются жилищной сферы и социальной инфраструктуры, сообщил губернатор области Александр Дрозденко."Мы готовы оказывать поддержку бизнесу для реализации их проектов, связанных с жилищной и социальной инфраструктурой. Сегодня все, что мы — правительство области, обещаем устно или письменно обязаны выполнить в полном объеме и в срок", — сказал глава региона.При этом он сообщил, что предприятия и портовые терминалы Ленинградской области реализуют проекты по строительству жилья для своих работников.По его словам, в настоящий момент в Ленинградской области, и прежде всего в Кингисеппском районе, ведется беспрецедентная по размерам стройка — это комплекс по переработке этансодержащего газа, заводы по производству аммиака, карбамида, метанола и три портовых терминала.Губернатор региона отметил, что для реализации таких крупных проектов требуется квалифицированная рабочая сила, и создание полноценной жилищной и социальной инфраструктуры для работников. Так, о потребности в создании жилья для сотрудников уже заявили компании "Усть-Луга Ойл", "Новотранс" и "ЕвроХим", а также предприятия-резиденты индустриального парка "М-10" в Тосненском районе. Со стороны правительства Ленобласти для размещения жилых комплексов предлагается участок в поселке Котельский, в Усть-Луге, в Ивангороде, а также два участка в Кингисеппе. Для обеспечения жильем работников предприятий-резидентов индустриального парка "М-10" в Тосненском районе был предложен участок рядом с поселком Пионер.Глава региона поручил предметно проработать с предприятиями и муниципальными районами предложения по размещению жилищных комплексов и при необходимости внести необходимые изменения в градостроительную документацию.

https://ria.ru/20220302/lenoblast-1776040991.html

https://ria.ru/20220301/investitsii-1775839493.html

тосненский район

кингисеппский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, тосненский район, кингисеппский район