https://ria.ru/20220302/lenoblast-1776040991.html
В Ленобласти создадут комиссию по устойчивому развитию региона
В Ленобласти создадут комиссию по устойчивому развитию региона - РИА Новости, 02.03.2022
В Ленобласти создадут комиссию по устойчивому развитию региона
В Ленинградской области создадут комиссию по устойчивому развитию региона, в состав которой войдет представитель координационного совета ветеранов локальных... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:00
2022-03-02T14:00
2022-03-02T14:00
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. В Ленинградской области создадут комиссию по устойчивому развитию региона, в состав которой войдет представитель координационного совета ветеранов локальных конфликтов, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко входе встречи с ветеранами боевых действий, представителями общественных ветеранских организаций.По его словам, Совет будет оказывать помощь семьям военных как в удовлетворении хозяйственных, так и повседневных нужд."Наши военные, находящиеся на передовой, должны знать, что дома их помнят, поддерживают, об их семьях заботятся", — подчеркнул Александр Дрозденко.В ходе встречи ветераны локальных конфликтов обсудили с губернатором вопросы патриотического воспитания детей и молодежи, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций патриотической направленности.В Ленинградской области зарегистрированы 2041 некоммерческая организация. На конкурс по предоставлению грантов губернатора Ленинградской области подана 171 заявка от социально ориентированных некоммерческих организаций, из них на направление – "Сохранение исторической памяти, а также деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации" подано 22 заявки, добавили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости.
В Ленинградской области создадут комиссию по устойчивому развитию региона, в состав которой войдет представитель координационного совета ветеранов локальных конфликтов, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
входе встречи с ветеранами боевых действий, представителями общественных ветеранских организаций.
По его словам, Совет будет оказывать помощь семьям военных как в удовлетворении хозяйственных, так и повседневных нужд.
"Наши военные, находящиеся на передовой, должны знать, что дома их помнят, поддерживают, об их семьях заботятся", — подчеркнул Александр Дрозденко.
В ходе встречи ветераны локальных конфликтов обсудили с губернатором вопросы патриотического воспитания детей и молодежи, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций патриотической направленности.
"Вы не понаслышке знаете, что такое война, что такое потеря товарищей. Как важно для тех, кто защищает суверенитет нашей страны ― на ее дальних рубежах ― знать, что их поддерживают на Родине. Что в них верят и видят в них своих защитников. Сегодня против нас ведется настоящая информационная война. И потому очень важны голоса поддержки от вас ― людей с боевым опытом, людей, знающих, с чем приходится сталкиваться нашим ребятам в ходе операции. Рассчитываю на такую поддержку, на то, что вы выскажете свою гражданскую позицию", — отметил губернатор Ленобласти.
В Ленинградской области зарегистрированы 2041 некоммерческая организация. На конкурс по предоставлению грантов губернатора Ленинградской области подана 171 заявка от социально ориентированных некоммерческих организаций, из них на направление – "Сохранение исторической памяти, а также деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации" подано 22 заявки, добавили в пресс-службе.