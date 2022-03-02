Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220302/lenoblast-1776040991.html
В Ленобласти создадут комиссию по устойчивому развитию региона
В Ленобласти создадут комиссию по устойчивому развитию региона - РИА Новости, 02.03.2022
В Ленобласти создадут комиссию по устойчивому развитию региона
В Ленинградской области создадут комиссию по устойчивому развитию региона, в состав которой войдет представитель координационного совета ветеранов локальных... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:00
2022-03-02T14:00
ленинградская область
александр дрозденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371736_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_24b9e70b97e994422f7d8c29870e383a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. В Ленинградской области создадут комиссию по устойчивому развитию региона, в состав которой войдет представитель координационного совета ветеранов локальных конфликтов, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко входе встречи с ветеранами боевых действий, представителями общественных ветеранских организаций.По его словам, Совет будет оказывать помощь семьям военных как в удовлетворении хозяйственных, так и повседневных нужд."Наши военные, находящиеся на передовой, должны знать, что дома их помнят, поддерживают, об их семьях заботятся", — подчеркнул Александр Дрозденко.В ходе встречи ветераны локальных конфликтов обсудили с губернатором вопросы патриотического воспитания детей и молодежи, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций патриотической направленности.В Ленинградской области зарегистрированы 2041 некоммерческая организация. На конкурс по предоставлению грантов губернатора Ленинградской области подана 171 заявка от социально ориентированных некоммерческих организаций, из них на направление – "Сохранение исторической памяти, а также деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации" подано 22 заявки, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220302/lenoblast-1775997941.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760371736_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ae32af1fe5554fd64fc29ae44c94fce3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко
14:00 02.03.2022
 

В Ленобласти создадут комиссию по устойчивому развитию региона

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мар — РИА Новости. В Ленинградской области создадут комиссию по устойчивому развитию региона, в состав которой войдет представитель координационного совета ветеранов локальных конфликтов, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко входе встречи с ветеранами боевых действий, представителями общественных ветеранских организаций.
По его словам, Совет будет оказывать помощь семьям военных как в удовлетворении хозяйственных, так и повседневных нужд.
Глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 11:16Ленинградская область
Ленобласть окажет максимальную поддержку экспорту на Ближний Восток
"Наши военные, находящиеся на передовой, должны знать, что дома их помнят, поддерживают, об их семьях заботятся", — подчеркнул Александр Дрозденко.
В ходе встречи ветераны локальных конфликтов обсудили с губернатором вопросы патриотического воспитания детей и молодежи, поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций патриотической направленности.
"Вы не понаслышке знаете, что такое война, что такое потеря товарищей. Как важно для тех, кто защищает суверенитет нашей страны ― на ее дальних рубежах ― знать, что их поддерживают на Родине. Что в них верят и видят в них своих защитников. Сегодня против нас ведется настоящая информационная война. И потому очень важны голоса поддержки от вас ― людей с боевым опытом, людей, знающих, с чем приходится сталкиваться нашим ребятам в ходе операции. Рассчитываю на такую поддержку, на то, что вы выскажете свою гражданскую позицию", — отметил губернатор Ленобласти.
В Ленинградской области зарегистрированы 2041 некоммерческая организация. На конкурс по предоставлению грантов губернатора Ленинградской области подана 171 заявка от социально ориентированных некоммерческих организаций, из них на направление – "Сохранение исторической памяти, а также деятельность в сфере патриотического воспитания граждан Российской Федерации" подано 22 заявки, добавили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала