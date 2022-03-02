В Ленобласти создадут комиссию по устойчивому развитию региона

"Вы не понаслышке знаете, что такое война, что такое потеря товарищей. Как важно для тех, кто защищает суверенитет нашей страны ― на ее дальних рубежах ― знать, что их поддерживают на Родине. Что в них верят и видят в них своих защитников. Сегодня против нас ведется настоящая информационная война. И потому очень важны голоса поддержки от вас ― людей с боевым опытом, людей, знающих, с чем приходится сталкиваться нашим ребятам в ходе операции. Рассчитываю на такую поддержку, на то, что вы выскажете свою гражданскую позицию", — отметил губернатор Ленобласти.