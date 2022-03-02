17:45 02.03.2022 (обновлено: 19:18 02.03.2022)
Во Франции задержали группу украинских военных из Иностранного легиона
В Париже задержали 14 бойцов Иностранного легиона, ехавших на Украину
© LOIC VENANCE / AFPФранцузская полиция
© LOIC VENANCE / AFP
Французская полиция
ПАРИЖ, 2 мар — РИА Новости. Во Франции задержали 14 украинских военных из Иностранного легиона, сообщил издание 20minutes со ссылкой на источники в полиции.
Это случилось накануне вечером. Правоохранители остановили на выезде из Парижа зарегистрированный в Польше туристический автобус. В нем находились около 30 украинцев, в том числе военнослужащие Иностранного легиона (соединение в составе сухопутных войск Франции, где служат граждане и подданные других государств. — Прим. ред.).
Один из пассажиров подтвердил, что вся группа планировала присоединиться к войскам на Украине. При этом легионеры и их спутники путешествовали безоружными.
Задержанных доставили в управление по борьбе с нелегальной иммиграцией. Ожидается, что военные власти изучат сложившуюся ситуацию. Как отмечается, несколько дней назад армия подтвердила, что легионеры, независимо от национальности, не имеют права принимать участие в боевых действиях как субъекты, не связанные с французскими ВС.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.