https://ria.ru/20220302/legion-1776097977.html

Во Франции задержали группу украинских военных из Иностранного легиона

Во Франции задержали группу украинских военных из Иностранного легиона - РИА Новости, 02.03.2022

Во Франции задержали группу украинских военных из Иностранного легиона

Во Франции задержали 14 украинских военных из Иностранного легиона, сообщил издание 20minutes со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:45

2022-03-02T17:45

2022-03-02T19:18

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ПАРИЖ, 2 мар — РИА Новости. Во Франции задержали 14 украинских военных из Иностранного легиона, сообщил издание 20minutes со ссылкой на источники в полиции.Это случилось накануне вечером. Правоохранители остановили на выезде из Парижа зарегистрированный в Польше туристический автобус. В нем находились около 30 украинцев, в том числе военнослужащие Иностранного легиона (соединение в составе сухопутных войск Франции, где служат граждане и подданные других государств. — Прим. ред.).Один из пассажиров подтвердил, что вся группа планировала присоединиться к войскам на Украине. При этом легионеры и их спутники путешествовали безоружными.Задержанных доставили в управление по борьбе с нелегальной иммиграцией. Ожидается, что военные власти изучат сложившуюся ситуацию. Как отмечается, несколько дней назад армия подтвердила, что легионеры, независимо от национальности, не имеют права принимать участие в боевых действиях как субъекты, не связанные с французскими ВС.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/naemniki-1776082828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

франция, в мире, украина, ситуация в днр и лнр