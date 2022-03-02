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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/legion-1776097977.html
Во Франции задержали группу украинских военных из Иностранного легиона
Во Франции задержали группу украинских военных из Иностранного легиона - РИА Новости, 02.03.2022
Во Франции задержали группу украинских военных из Иностранного легиона
Во Франции задержали 14 украинских военных из Иностранного легиона, сообщил издание 20minutes со ссылкой на источники в полиции. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T17:45
2022-03-02T19:18
обострение ситуации в днр и лнр
франция
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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ПАРИЖ, 2 мар — РИА Новости. Во Франции задержали 14 украинских военных из Иностранного легиона, сообщил издание 20minutes со ссылкой на источники в полиции.Это случилось накануне вечером. Правоохранители остановили на выезде из Парижа зарегистрированный в Польше туристический автобус. В нем находились около 30 украинцев, в том числе военнослужащие Иностранного легиона (соединение в составе сухопутных войск Франции, где служат граждане и подданные других государств. — Прим. ред.).Один из пассажиров подтвердил, что вся группа планировала присоединиться к войскам на Украине. При этом легионеры и их спутники путешествовали безоружными.Задержанных доставили в управление по борьбе с нелегальной иммиграцией. Ожидается, что военные власти изучат сложившуюся ситуацию. Как отмечается, несколько дней назад армия подтвердила, что легионеры, независимо от национальности, не имеют права принимать участие в боевых действиях как субъекты, не связанные с французскими ВС.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/naemniki-1776082828.html
https://ria.ru/20220301/terrorizm-1775908858.html
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франция, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
17:45 02.03.2022 (обновлено: 19:18 02.03.2022)
 
Во Франции задержали группу украинских военных из Иностранного легиона

В Париже задержали 14 бойцов Иностранного легиона, ехавших на Украину

© LOIC VENANCE / AFPФранцузская полиция
Французская полиция
© LOIC VENANCE / AFP
Французская полиция
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 мар — РИА Новости. Во Франции задержали 14 украинских военных из Иностранного легиона, сообщил издание 20minutes со ссылкой на источники в полиции.
Это случилось накануне вечером. Правоохранители остановили на выезде из Парижа зарегистрированный в Польше туристический автобус. В нем находились около 30 украинцев, в том числе военнослужащие Иностранного легиона (соединение в составе сухопутных войск Франции, где служат граждане и подданные других государств. — Прим. ред.).
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Кулеба заявил, что более тысячи наемников из 16 стран едут на Украину
Один из пассажиров подтвердил, что вся группа планировала присоединиться к войскам на Украине. При этом легионеры и их спутники путешествовали безоружными.
Задержанных доставили в управление по борьбе с нелегальной иммиграцией. Ожидается, что военные власти изучат сложившуюся ситуацию. Как отмечается, несколько дней назад армия подтвердила, что легионеры, независимо от национальности, не имеют права принимать участие в боевых действиях как субъекты, не связанные с французскими ВС.
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь. Российские военные также взяли под контроль Херсон.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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