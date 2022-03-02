https://ria.ru/20220302/led-1776293740.html

Москвичей предупреждают об опасности выхода на лед

Москвичей предупреждают об опасности выхода на лед - РИА Новости, 03.03.2022

Москвичей предупреждают об опасности выхода на лед

Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает москвичей об опасности выхода на лед, который стал очень хрупким. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-02T12:23

2022-03-02T12:23

2022-03-03T16:12

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает москвичей об опасности выхода на лед, который стал очень хрупким."Сегодня в столице температура воздуха впервые с начала оттепели поднимется до плюс 5 градусов, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров вновь опустятся до минус 5-7 градусов. Московские спасатели на водных объектах продолжают работать в усиленном режиме. Проводится патрулирование на 26 современных судах на воздушной подушке", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Отмечается, что толщину льда в акватории Москвы-реки и внутренних водоемах регулярно замеряют. Под особым контролем – места зимнего купания и рыбной ловли, в то время как с отдыхающими у водоемов проводят профилактические беседы."Убедительно просим горожан не выходить на лед, который уже стал очень хрупким. На первый взгляд крепкий лед – обманчив. Если осенний лед под тяжестью человека трещит, предупреждая об опасности, то весенний не издает звуков и быстро крошится, образуя полынью", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220301/moskva-1775730449.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы