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Москвичей предупреждают об опасности выхода на лед
Москвичей предупреждают об опасности выхода на лед - РИА Новости, 03.03.2022
Москвичей предупреждают об опасности выхода на лед
Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает москвичей об опасности выхода на лед, который стал очень хрупким. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-02T12:23
2022-03-03T16:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает москвичей об опасности выхода на лед, который стал очень хрупким."Сегодня в столице температура воздуха впервые с начала оттепели поднимется до плюс 5 градусов, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров вновь опустятся до минус 5-7 градусов. Московские спасатели на водных объектах продолжают работать в усиленном режиме. Проводится патрулирование на 26 современных судах на воздушной подушке", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.Отмечается, что толщину льда в акватории Москвы-реки и внутренних водоемах регулярно замеряют. Под особым контролем – места зимнего купания и рыбной ловли, в то время как с отдыхающими у водоемов проводят профилактические беседы."Убедительно просим горожан не выходить на лед, который уже стал очень хрупким. На первый взгляд крепкий лед – обманчив. Если осенний лед под тяжестью человека трещит, предупреждая об опасности, то весенний не издает звуков и быстро крошится, образуя полынью", - добавляется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
12:23 02.03.2022 (обновлено: 16:12 03.03.2022)
 

Москвичей предупреждают об опасности выхода на лед

© РИА НовостиРека
Река - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости
Река
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Столичный комплекс городского хозяйства предупреждает москвичей об опасности выхода на лед, который стал очень хрупким.
"Сегодня в столице температура воздуха впервые с начала оттепели поднимется до плюс 5 градусов, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров вновь опустятся до минус 5-7 градусов. Московские спасатели на водных объектах продолжают работать в усиленном режиме. Проводится патрулирование на 26 современных судах на воздушной подушке", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
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Отмечается, что толщину льда в акватории Москвы-реки и внутренних водоемах регулярно замеряют. Под особым контролем – места зимнего купания и рыбной ловли, в то время как с отдыхающими у водоемов проводят профилактические беседы.
"Убедительно просим горожан не выходить на лед, который уже стал очень хрупким. На первый взгляд крепкий лед – обманчив. Если осенний лед под тяжестью человека трещит, предупреждая об опасности, то весенний не издает звуков и быстро крошится, образуя полынью", - добавляется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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