https://ria.ru/20220302/lavrov-1776126884.html
Лавров объяснил, почему Россию не исключат из Совбеза ООН
Лавров объяснил, почему Россию не исключат из Совбеза ООН - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров объяснил, почему Россию не исключат из Совбеза ООН
Механизма для лишения России места постоянного члена Совета Безопасности ООН не существует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:52
2022-03-02T19:52
2022-03-02T19:52
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Механизма для лишения России места постоянного члена Совета Безопасности ООН не существует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Механизма не существует. Не пытайтесь ничего объяснять британским представителям. Их абсолютная неадекватность давно всем хорошо известна", - сказал Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, россия, оон
Лавров объяснил, почему Россию не исключат из Совбеза ООН
Лавров: механизма для лишения России места постоянного члена Совбеза ООН не существует