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Лавров объяснил, почему Россию не исключат из Совбеза ООН
Лавров объяснил, почему Россию не исключат из Совбеза ООН - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров объяснил, почему Россию не исключат из Совбеза ООН
Механизма для лишения России места постоянного члена Совета Безопасности ООН не существует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:52
2022-03-02T19:52
в мире
сергей лавров
россия
оон
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Механизма для лишения России места постоянного члена Совета Безопасности ООН не существует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Механизма не существует. Не пытайтесь ничего объяснять британским представителям. Их абсолютная неадекватность давно всем хорошо известна", - сказал Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera.
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в мире, сергей лавров, россия, оон
19:52 02.03.2022
 
Лавров объяснил, почему Россию не исключат из Совбеза ООН

Лавров: механизма для лишения России места постоянного члена Совбеза ООН не существует

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Механизма для лишения России места постоянного члена Совета Безопасности ООН не существует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Механизма не существует. Не пытайтесь ничего объяснять британским представителям. Их абсолютная неадекватность давно всем хорошо известна", - сказал Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera.
 
В миреСергей ЛавровРоссияООН
 
 
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