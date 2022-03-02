https://ria.ru/20220302/lavrov-1776126884.html

Лавров объяснил, почему Россию не исключат из Совбеза ООН

Лавров объяснил, почему Россию не исключат из Совбеза ООН - РИА Новости, 02.03.2022

Лавров объяснил, почему Россию не исключат из Совбеза ООН

Механизма для лишения России места постоянного члена Совета Безопасности ООН не существует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:52

2022-03-02T19:52

2022-03-02T19:52

в мире

сергей лавров

россия

оон

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Механизма для лишения России места постоянного члена Совета Безопасности ООН не существует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Механизма не существует. Не пытайтесь ничего объяснять британским представителям. Их абсолютная неадекватность давно всем хорошо известна", - сказал Лавров в интервью телеканалу al-Jazeera.

россия

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, сергей лавров, россия, оон