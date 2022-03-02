19:33 02.03.2022 (обновлено: 20:03 02.03.2022)
Лавров объяснил, как "Северный поток — 2" показал "настоящее место" Европы
Лавров: история с "Северным потоком — 2" показала несамостоятельность Европы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. История с "Северным потоком — 2" четко показала, что Германия занимает абсолютно подчиненное и несамостоятельное место на мировой арене, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы были готовы ко всему. Я не сомневался, что ЕС и, понятно, НАТО послушно последует за Соединенными Штатами. Особенно когда прояснилась судьба "Северного потока — 2". Даже если он будет вновь запущен (это, наверное, решать не нам), но независимо ни от чего, уже сейчас ясно, что "Северный поток — 2" сыграл свою роль в истории, потому что четко показал то место, которое Европа, включая Германию, реально занимает на мировой арене - абсолютно подчиненное и несамостоятельное место", - заявил министр телеканалу al-Jazeera.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
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Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
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