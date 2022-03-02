https://ria.ru/20220302/lavrov-1776123056.html

Лавров объяснил, как "Северный поток — 2" показал "настоящее место" Европы

Лавров объяснил, как "Северный поток — 2" показал "настоящее место" Европы - РИА Новости, 02.03.2022

Лавров объяснил, как "Северный поток — 2" показал "настоящее место" Европы

История с "Северным потоком — 2" четко показала, что Германия занимает абсолютно подчиненное и несамостоятельное место на мировой арене, заявил министр... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:33

2022-03-02T19:33

2022-03-02T20:03

в мире

экономика

северный поток — 2

россия

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евросоюз

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. История с "Северным потоком — 2" четко показала, что Германия занимает абсолютно подчиненное и несамостоятельное место на мировой арене, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы были готовы ко всему. Я не сомневался, что ЕС и, понятно, НАТО послушно последует за Соединенными Штатами. Особенно когда прояснилась судьба "Северного потока — 2". Даже если он будет вновь запущен (это, наверное, решать не нам), но независимо ни от чего, уже сейчас ясно, что "Северный поток — 2" сыграл свою роль в истории, потому что четко показал то место, которое Европа, включая Германию, реально занимает на мировой арене - абсолютно подчиненное и несамостоятельное место", - заявил министр телеканалу al-Jazeera.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://ria.ru/20220302/potok-1776079625.html

https://ria.ru/20220302/gazoprovod-1776019136.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, экономика, северный поток — 2, россия, сша, нато, германия, евросоюз, сергей лавров