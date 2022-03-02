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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/lavrov-1776116460.html
Зеленский нарушал Минские соглашения, заявил Лавров
Зеленский нарушал Минские соглашения, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022
Зеленский нарушал Минские соглашения, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский нарушал Минские соглашения, "не моргнув глазом", а Запад не хотел образумить Киев. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:06
2022-03-02T19:19
киев
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский нарушал Минские соглашения, "не моргнув глазом", а Запад не хотел образумить Киев."Зеленский не стал ничего делать в отношении продолжающейся кровопролитной войны против собственного народа. Он, по сути дела, врал, обещая навести порядок, когда подписывали многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Он нарушал их, не моргнув глазом", - сказал российский министр в интервью телеканалу "Аль-Джазира".Министр заметил, что "все эти восемь лет мы пытались взывать к совести Запада и образумить этот режим, обретавший все очертания ультрарадикального и неонацистского, Запад ничего не смог сделать".Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/lavrov-1776115365.html
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киев, в мире, сергей лавров, владимир зеленский, украина
19:06 02.03.2022 (обновлено: 19:19 02.03.2022)
 
Зеленский нарушал Минские соглашения, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Зеленский нарушал Минские соглашения

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский нарушал Минские соглашения, "не моргнув глазом", а Запад не хотел образумить Киев.
"Зеленский не стал ничего делать в отношении продолжающейся кровопролитной войны против собственного народа. Он, по сути дела, врал, обещая навести порядок, когда подписывали многочисленные соглашения с представителями Донбасса. Он нарушал их, не моргнув глазом", - сказал российский министр в интервью телеканалу "Аль-Джазира".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров назвал задачу операции на Украине
Министр заметил, что "все эти восемь лет мы пытались взывать к совести Запада и образумить этот режим, обретавший все очертания ультрарадикального и неонацистского, Запад ничего не смог сделать".
Россия начала военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 19:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров: украинцы сами будут решать, как им жить дальше
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКиевВ миреСергей ЛавровВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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