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Украинская сторона тянет время для переговоров, заявил Лавров
Украинская сторона тянет время для переговоров, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022
Украинская сторона тянет время для переговоров, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в среду, что Москва готова ко второму раунду переговоров с Киевом, но Украина тянет время. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:53
2022-03-02T13:01
в мире
сергей лавров
сша
украина
россия
белоруссия
дмитрий песков
владимир мединский
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КАИР, 2 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в среду, что Москва готова ко второму раунду переговоров с Киевом, но Украина тянет время."Мы готовы ко второму раунду переговоров, однако украинская сторона тянет время по указу США", - заявил министр телеканалу al-Jazeera.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российская делегация в среду ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков. Ранее он подтвердил, что помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком с Украиной.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии.
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в мире, сергей лавров, сша, украина, россия, белоруссия, дмитрий песков, владимир мединский
12:53 02.03.2022 (обновлено: 13:01 02.03.2022)
 
Украинская сторона тянет время для переговоров, заявил Лавров

Лавров: Москва готова к переговорам, но Киев тянет время по указаниям США

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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КАИР, 2 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в среду, что Москва готова ко второму раунду переговоров с Киевом, но Украина тянет время.
"Мы готовы ко второму раунду переговоров, однако украинская сторона тянет время по указу США", - заявил министр телеканалу al-Jazeera.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российская делегация в среду ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков. Ранее он подтвердил, что помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком с Украиной.
В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:50
Лавров заявил, что вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению
 
В миреСергей ЛавровСШАУкраинаРоссияБелоруссияДмитрий ПесковВладимир Мединский
 
 
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