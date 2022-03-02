https://ria.ru/20220302/lavrov-1776024788.html

Украинская сторона тянет время для переговоров, заявил Лавров

Украинская сторона тянет время для переговоров, заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2022

Украинская сторона тянет время для переговоров, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в среду, что Москва готова ко второму раунду переговоров с Киевом, но Украина тянет время. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:53

2022-03-02T12:53

2022-03-02T13:01

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украина

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дмитрий песков

владимир мединский

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КАИР, 2 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в среду, что Москва готова ко второму раунду переговоров с Киевом, но Украина тянет время."Мы готовы ко второму раунду переговоров, однако украинская сторона тянет время по указу США", - заявил министр телеканалу al-Jazeera.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российская делегация в среду ближе к вечеру на месте переговоров будет ждать украинских переговорщиков. Ранее он подтвердил, что помощник президента РФ Владимир Мединский остается главным российским переговорщиком с Украиной.В понедельник прошли переговоры делегаций РФ и Украины на территории Белоруссии.

https://ria.ru/20220302/krym-1776023593.html

сша

украина

россия

белоруссия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сергей лавров, сша, украина, россия, белоруссия, дмитрий песков, владимир мединский