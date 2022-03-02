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Официальный курс евро на четверг вырос на 11,64 рубля
Официальный курс евро на четверг вырос на 11,64 рубля - РИА Новости, 02.03.2022
Официальный курс евро на четверг вырос на 11,64 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 11,6432 рубля, до 114,5544 рубля, курс доллара - на 11,503 рубля, до 103,2487 рубля,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:51
2022-03-02T13:51
2022-03-02T13:57
россия
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
евро
доллар
рубль
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 11,6432 рубля, до 114,5544 рубля, курс доллара - на 11,503 рубля, до 103,2487 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 11,5661 рубля, составив 108,3363 рубля.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, евро, доллар, рубль
13:51 02.03.2022 (обновлено: 13:57 02.03.2022)
Официальный курс евро на четверг вырос на 11,64 рубля
Официальный курс евро на четверг вырос на 11,64 рубля, до 114,55 рубля