https://ria.ru/20220302/kurs-1776002389.html

Курс доллара превысил 103 рубля

Курс доллара превысил 103 рубля - РИА Новости, 02.03.2022

Курс доллара превысил 103 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:35

2022-03-02T11:35

2022-03-02T11:35

экономика

цены на нефть

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды вырос на 11,5030 рубля, составив 103,2487 рубля, свидетельствуют данные биржи.В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 91,7457 рубля за доллар.

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2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии