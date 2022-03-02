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Курс доллара превысил 103 рубля
Курс доллара превысил 103 рубля - РИА Новости, 02.03.2022
Курс доллара превысил 103 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:35
2022-03-02T11:35
экономика
цены на нефть
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды вырос на 11,5030 рубля, составив 103,2487 рубля, свидетельствуют данные биржи.В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 91,7457 рубля за доллар.
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экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
11:35 02.03.2022
 
Курс доллара превысил 103 рубля

Курс доллара вырос на 11,50 рубля — до 103,25 рубля

© REUTERS / Anton VaganovМужчина выходит из пункта обмена валюты в Санкт-Петербурге, Россия
Мужчина выходит из пункта обмена валюты в Санкт-Петербурге, Россия - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Anton Vaganov
Мужчина выходит из пункта обмена валюты в Санкт-Петербурге, Россия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды вырос на 11,5030 рубля, составив 103,2487 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 91,7457 рубля за доллар.
 
ЭкономикаЦены на нефтьСанкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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