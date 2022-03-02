https://ria.ru/20220302/kurs-1776002389.html
Курс доллара превысил 103 рубля
Курс доллара превысил 103 рубля - РИА Новости, 02.03.2022
Курс доллара превысил 103 рубля
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:35
2022-03-02T11:35
2022-03-02T11:35
экономика
цены на нефть
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск среды вырос на 11,5030 рубля, составив 103,2487 рубля, свидетельствуют данные биржи.В вторник средневзвешенный курс доллара составлял 91,7457 рубля за доллар.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
Курс доллара превысил 103 рубля
Курс доллара вырос на 11,50 рубля — до 103,25 рубля