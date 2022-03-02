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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220302/kurs-1775991445.html
Курс доллара поднялся выше 104 рублей, евро – 117 рублей
Курс доллара поднялся выше 104 рублей, евро – 117 рублей - РИА Новости, 02.03.2022
Курс доллара поднялся выше 104 рублей, евро – 117 рублей
Курс рубля перешел к падению после прежнего утреннего роста, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:49
2022-03-02T11:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
московская биржа
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Курс рубля перешел к падению после прежнего утреннего роста, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.51 мск подскакивает на 3,7 рубля, до 104,93 рубля, курс евро – на 4,7 рубля, до 117,19 рубля, следует из данных Московской биржи.Ранее в среду курс доллара максимально падал до 94 рублей, евро - до 107,52 рубля.В понедельник курсы доллара и евро установили исторические максимумы в 109,19 и 122 рубля соответственно.
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экономика, россия, московская биржа
10:49 02.03.2022 (обновлено: 11:01 02.03.2022)
 
Курс доллара поднялся выше 104 рублей, евро – 117 рублей

Курс доллара на торгах Московской биржи поднялся выше 104 рублей, евро – 117 рублей

© REUTERS / Anton VaganovМужчина выходит из пункта обмена валюты в Санкт-Петербурге, Россия
Мужчина выходит из пункта обмена валюты в Санкт-Петербурге, Россия - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Anton Vaganov
Мужчина выходит из пункта обмена валюты в Санкт-Петербурге, Россия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Курс рубля перешел к падению после прежнего утреннего роста, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.51 мск подскакивает на 3,7 рубля, до 104,93 рубля, курс евро – на 4,7 рубля, до 117,19 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее в среду курс доллара максимально падал до 94 рублей, евро - до 107,52 рубля.
В понедельник курсы доллара и евро установили исторические максимумы в 109,19 и 122 рубля соответственно.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржа
 
 
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