https://ria.ru/20220302/kurs-1775991445.html

Курс доллара поднялся выше 104 рублей, евро – 117 рублей

Курс доллара поднялся выше 104 рублей, евро – 117 рублей - РИА Новости, 02.03.2022

Курс доллара поднялся выше 104 рублей, евро – 117 рублей

Курс рубля перешел к падению после прежнего утреннего роста, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:49

2022-03-02T10:49

2022-03-02T11:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

московская биржа

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Курс рубля перешел к падению после прежнего утреннего роста, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.51 мск подскакивает на 3,7 рубля, до 104,93 рубля, курс евро – на 4,7 рубля, до 117,19 рубля, следует из данных Московской биржи.Ранее в среду курс доллара максимально падал до 94 рублей, евро - до 107,52 рубля.В понедельник курсы доллара и евро установили исторические максимумы в 109,19 и 122 рубля соответственно.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, московская биржа