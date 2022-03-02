https://ria.ru/20220302/kurs-1775980221.html

Курс доллара упал на пять рублей, евро — на 4,9 рубля

Курс доллара упал на пять рублей, евро — на 4,9 рубля - РИА Новости, 02.03.2022

Курс доллара упал на пять рублей, евро — на 4,9 рубля

В начале торговой сессии доллар и евро теряли примерно по пять рублей, затем снижение замедлилось, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:08

2022-03-02T10:08

2022-03-02T11:13

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568718637_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_6a3d96b6da41e84ce755a205e939c99a.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В начале торговой сессии доллар и евро теряли примерно по пять рублей, затем снижение замедлилось, следует из данных Московской биржи.Так, предыдущий день американская валюта закончила на отметке 101,23 рубля, европейская — на 112,49 рубля. Сегодняшние торги открылись долларом по 95,94 рубля и евро — по 107,52. Однако к 10:05 снижение замедлилось: доллар торговался на уровне 99,53 рубля, евро — 111,59.В последний день февраля рубль пережил рекордное падение: доллар и евро подскакивали до 109,185 рубля и 122 рублей соответственно.Главное давление связано с санкциями, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключат от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия