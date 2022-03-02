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Курс доллара упал на пять рублей, евро — на 4,9 рубля
Курс доллара упал на пять рублей, евро — на 4,9 рубля - РИА Новости, 02.03.2022
Курс доллара упал на пять рублей, евро — на 4,9 рубля
В начале торговой сессии доллар и евро теряли примерно по пять рублей, затем снижение замедлилось, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:08
2022-03-02T10:08
2022-03-02T11:13
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В начале торговой сессии доллар и евро теряли примерно по пять рублей, затем снижение замедлилось, следует из данных Московской биржи.Так, предыдущий день американская валюта закончила на отметке 101,23 рубля, европейская — на 112,49 рубля. Сегодняшние торги открылись долларом по 95,94 рубля и евро — по 107,52. Однако к 10:05 снижение замедлилось: доллар торговался на уровне 99,53 рубля, евро — 111,59.В последний день февраля рубль пережил рекордное падение: доллар и евро подскакивали до 109,185 рубля и 122 рублей соответственно.Главное давление связано с санкциями, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключат от системы SWIFT. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Евросоюз, США и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.На этом фоне ЦБ повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, россия
10:08 02.03.2022 (обновлено: 11:13 02.03.2022)
Курс доллара упал на пять рублей, евро — на 4,9 рубля
Курс рубля вырос к доллару и евро на пять рублей в начале торгов на Московской бирже
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В начале торговой сессии доллар и евро теряли примерно по пять рублей, затем снижение замедлилось, следует из данных Московской биржи.
Так, предыдущий день американская валюта закончила на отметке 101,23 рубля, европейская — на 112,49 рубля. Сегодняшние торги открылись долларом по 95,94 рубля и евро — по 107,52. Однако к 10:05 снижение замедлилось: доллар торговался на уровне 99,53 рубля, евро — 111,59.
В последний день февраля рубль пережил рекордное падение: доллар и евро подскакивали до 109,185 рубля и 122 рублей соответственно.
Главное давление связано с санкциями, которые Запад вводит после того, как 21 февраля президент Владимир Путин
подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик
, а 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины
. В частности, под ограничения попал Центробанк, несколько крупных кредитных организаций отключат от системы SWIFT. Германия
остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2
". Евросоюз
, США
и другие страны закрыли для российских авиакомпаний небо.
На этом фоне ЦБ
повысил ключевую ставку сразу до 20 процентов годовых, а Минфин
обязал экспортеров продавать 80 процентов валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.