https://ria.ru/20220302/kuba-1775993761.html

Совфед одобрил изменение условий погашения Кубой задолженности

Совфед одобрил изменение условий погашения Кубой задолженности - РИА Новости, 02.03.2022

Совфед одобрил изменение условий погашения Кубой задолженности

Совет Федерации ратифицировал в среду на заседании протоколы, меняющие условия погашения задолженности Кубы по российским госкредитам, выданным ранее на... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:57

2022-03-02T10:57

2022-03-02T10:58

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в среду на заседании протоколы, меняющие условия погашения задолженности Кубы по российским госкредитам, выданным ранее на поставку различных товаров, техники и строительство энергоблоков.В период с 2006 по 2019 годы Россия предоставила Кубе государственные экспортные кредиты на общую сумму, эквивалентную 2,3 миллиарда долларов. Кредиты были предоставлены для финансирования важнейших проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок продукции в целях развития и поддержки кубинской экономики.С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным Россией госкредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими банками и экспортерами. В связи с этим Куба обратилась к России с просьбой о пересмотреть условий погашения задолженности. По результатам достигнутых договоренностей правительством РФ была подготовлена законодательная инициатива, предоставляющая Кубе отсрочку по уплате платежей по предоставленным кредитам, которая во вторник и была ратифицирована депутатами.Соответствующие протоколы вносят изменения в российско-кубинские соглашения о предоставлении госкредита для финансирования поставок российских товаров, работ и услуг от 28 сентября 2006 года, госкредита для поставок российской строительной и сельскохозяйственной техники от 28 июля 2009 года, государственного экспортного кредита для строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций от 22 октября 2015 года, государственного экспортного кредита для модернизации и расширения металлургического завода "Антильяна де Асеро" от 22 октября 2015 года.Ожидается, что реализация этих протоколов приведет к выпадающим доходам федерального бюджета в 2020-2021 годах в сумме порядка 57 миллионов долларов. Предполагается, что они будут восполнены в 2022-2027 годах за счет увеличения платежей.По измененному графику погашения кредитов сумма платежей в погашение основного долга и уплату процентов в 2020-2027 годах возрастет примерно на 11 миллионов долларов по сравнению с действующим графиком, поскольку на консолидированные суммы основного долга и процентов начисляются проценты по ставкам действующих соглашений.Как сообщил ранее замглавы Минфина Тимур Максимов, по состоянию на 15 февраля этого года общая сумма задолженности Кубы перед Россией составляет 471 миллион долларов США. Эта сумма включает просроченные дебитором с начала 2022 года платежи в общем сумме около 7 миллионов долларов, которые не были включены в объем задолженности Кубы, реструктурируемый данными протоколами. С учетом низкой платежной дисциплины кубинской стороны накапливаемая просроченная задолженность вряд ли будет погашена дебитором добровольно, и, по всей вероятности, в будущем может потребовать дополнительной реструктуризации, сказал замминистра.

https://ria.ru/20220227/kuba-1775322979.html

https://ria.ru/20220223/kuba-1774495359.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, куба, россия, сша, совет федерации рф