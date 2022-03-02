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Лавров заявил, что тема Крыма закрыта
Лавров заявил, что тема Крыма закрыта - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров заявил, что тема Крыма закрыта
Москва не будет обсуждать тему Крыма, эта тема закрыта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:09
2022-03-02T19:22
республика крым
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
россия
украина
сергей лавров
донбасс
белоруссия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва не будет обсуждать тему Крыма, эта тема закрыта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Крым – это тема, которая не обсуждается", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera.По его словам, "президент России Владимир Путин четко изложил нашу позицию, которую привезла наша делегация на переговоры с украинцами в Белоруссии. Крым – это часть России."
https://ria.ru/20220228/krym-1775636821.html
республика крым
россия
украина
донбасс
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республика крым, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, россия, украина, сергей лавров, донбасс, белоруссия, в мире
19:09 02.03.2022 (обновлено: 19:22 02.03.2022)
 
Лавров заявил, что тема Крыма закрыта

Глава МИД Лавров: Москва не будет обсуждать тему Крыма, она закрыта

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Севастополь
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва не будет обсуждать тему Крыма, эта тема закрыта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Крым – это тема, которая не обсуждается", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera.
По его словам, "президент России Владимир Путин четко изложил нашу позицию, которую привезла наша делегация на переговоры с украинцами в Белоруссии. Крым – это часть России."
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
28 февраля, 18:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Константинов заявил, что Украина со временем напала бы на Крым
 
Республика КрымМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Владимир ПутинРоссияУкраинаСергей ЛавровДонбассБелоруссияВ мире
 
 
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