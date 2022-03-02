https://ria.ru/20220302/krym-1776117294.html
Лавров заявил, что тема Крыма закрыта
Лавров заявил, что тема Крыма закрыта - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров заявил, что тема Крыма закрыта
Москва не будет обсуждать тему Крыма, эта тема закрыта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T19:09
2022-03-02T19:09
2022-03-02T19:22
республика крым
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
россия
украина
сергей лавров
донбасс
белоруссия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва не будет обсуждать тему Крыма, эта тема закрыта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Крым – это тема, которая не обсуждается", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera.По его словам, "президент России Владимир Путин четко изложил нашу позицию, которую привезла наша делегация на переговоры с украинцами в Белоруссии. Крым – это часть России."
https://ria.ru/20220228/krym-1775636821.html
республика крым
россия
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика крым, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, россия, украина, сергей лавров, донбасс, белоруссия, в мире
19:09 02.03.2022 (обновлено: 19:22 02.03.2022)
Лавров заявил, что тема Крыма закрыта
Глава МИД Лавров: Москва не будет обсуждать тему Крыма, она закрыта