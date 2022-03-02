https://ria.ru/20220302/krym-1776117294.html

Лавров заявил, что тема Крыма закрыта

Лавров заявил, что тема Крыма закрыта - РИА Новости, 02.03.2022

Лавров заявил, что тема Крыма закрыта

Москва не будет обсуждать тему Крыма, эта тема закрыта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T19:09

2022-03-02T19:09

2022-03-02T19:22

республика крым

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

россия

украина

сергей лавров

донбасс

белоруссия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва не будет обсуждать тему Крыма, эта тема закрыта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Крым – это тема, которая не обсуждается", - сказал Лавров телеканалу al-Jazeera.По его словам, "президент России Владимир Путин четко изложил нашу позицию, которую привезла наша делегация на переговоры с украинцами в Белоруссии. Крым – это часть России."

https://ria.ru/20220228/krym-1775636821.html

республика крым

россия

украина

донбасс

белоруссия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика крым, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, россия, украина, сергей лавров, донбасс, белоруссия, в мире