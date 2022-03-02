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Лавров заявил, что вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению
Лавров заявил, что вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению - РИА Новости, 02.03.2022
Лавров заявил, что вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению
Крым является частью России, и это не подлежит обсуждению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:50
2022-03-02T13:32
россия
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
республика крым
украина
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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Крым является частью России, и это не подлежит обсуждению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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россия
республика крым
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россия, в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), республика крым, украина
12:50 02.03.2022 (обновлено: 13:32 02.03.2022)
 
Лавров заявил, что вопрос принадлежности Крыма не подлежит обсуждению

Глава МИД Лавров: Крым является частью России, это не подлежит обсуждению

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Севастополь
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КАИР, 2 мар - РИА Новости. Крым является частью России, и это не подлежит обсуждению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Крым является частью России и не подлежит обсуждению", - заявил глава МИД телеканалу al-Jazeera.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 12:55
Лавров указал на возможные последствия третьей мировой войны
 
РоссияВ миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Республика КрымУкраина
 
 
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