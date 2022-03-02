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Правительство расширит поддержку аграриев
Правительство расширит поддержку аграриев - РИА Новости, 02.03.2022
Правительство расширит поддержку аграриев
Правительство России приняло решение выделить 5 миллиардов рублей для того, чтобы субсидировать ранее выданные сельхозпроизводителям кредиты, заявил... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:32
2022-03-02T14:50
экономика
россия
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство России приняло решение выделить 5 миллиардов рублей для того, чтобы субсидировать ранее выданные сельхозпроизводителям кредиты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Теперь о поддержке аграриев. Для предпринимателей, которые занимаются производством и переработкой сельхозпродукции, действует механизм льготного кредитования. Они могут получить заем по невысокой ставке - это возможно только благодаря поддержке федерального бюджета. Сегодня примем решение о выделении 5 миллиардов рублей на эти цели и просубсидируем более 8 тысяч ранее выданных кредитов в сфере агропромышленного комплекса", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду."Такое решение особенно важно в период посевной кампании, которая уже началась в ряде наших регионов", - заключил глава кабинета министров.
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экономика, россия, правительство рф, михаил мишустин
14:32 02.03.2022 (обновлено: 14:50 02.03.2022)
 
Правительство расширит поддержку аграриев

Правительство выделит пять миллиардов рублей для субсидий по льготным кредитам аграриев

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПосевной комплекс сеет пшеницу
Посевной комплекс сеет пшеницу - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Посевной комплекс сеет пшеницу. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство России приняло решение выделить 5 миллиардов рублей для того, чтобы субсидировать ранее выданные сельхозпроизводителям кредиты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Теперь о поддержке аграриев. Для предпринимателей, которые занимаются производством и переработкой сельхозпродукции, действует механизм льготного кредитования. Они могут получить заем по невысокой ставке - это возможно только благодаря поддержке федерального бюджета. Сегодня примем решение о выделении 5 миллиардов рублей на эти цели и просубсидируем более 8 тысяч ранее выданных кредитов в сфере агропромышленного комплекса", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.
"Такое решение особенно важно в период посевной кампании, которая уже началась в ряде наших регионов", - заключил глава кабинета министров.
 
ЭкономикаРоссияПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
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