https://ria.ru/20220302/kredity-1776049198.html

Правительство расширит поддержку аграриев

Правительство расширит поддержку аграриев - РИА Новости, 02.03.2022

Правительство расширит поддержку аграриев

Правительство России приняло решение выделить 5 миллиардов рублей для того, чтобы субсидировать ранее выданные сельхозпроизводителям кредиты, заявил... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:32

2022-03-02T14:32

2022-03-02T14:50

экономика

россия

правительство рф

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732269624_0:162:3354:2048_1920x0_80_0_0_8eb4e81ce52eb6546d287e938bc22332.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Правительство России приняло решение выделить 5 миллиардов рублей для того, чтобы субсидировать ранее выданные сельхозпроизводителям кредиты, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Теперь о поддержке аграриев. Для предпринимателей, которые занимаются производством и переработкой сельхозпродукции, действует механизм льготного кредитования. Они могут получить заем по невысокой ставке - это возможно только благодаря поддержке федерального бюджета. Сегодня примем решение о выделении 5 миллиардов рублей на эти цели и просубсидируем более 8 тысяч ранее выданных кредитов в сфере агропромышленного комплекса", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду."Такое решение особенно важно в период посевной кампании, которая уже началась в ряде наших регионов", - заключил глава кабинета министров.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, правительство рф, михаил мишустин