https://ria.ru/20220302/konsulstvo-1775954572.html
Глава Минобороны Словении заявил об обстреле консульства страны в Харькове
Глава Минобороны Словении заявил об обстреле консульства страны в Харькове - РИА Новости, 02.03.2022
Глава Минобороны Словении заявил об обстреле консульства страны в Харькове
Министр обороны Словении Матей Тонин в своем аккаунте в Twitter заявил, что консульство страны пострадало при обстреле Харькова. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T01:31
2022-03-02T01:31
2022-03-02T01:31
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БЕЛГРАД, 2 мар - РИА Новости. Министр обороны Словении Матей Тонин в своем аккаунте в Twitter заявил, что консульство страны пострадало при обстреле Харькова.Тонин накануне заявил, что власти Словении помогут Украине материально, гуманитарно и в военной сфере, отправкой необходимых грузов.На произошедшее также отреагировал МИД Словении. "К счастью, почетный консул был в убежище", — написал в микроблоге министр иностранных дел Анже Логар, добавив, что проинформирует партнеров по ЕС и НАТО.МИД Словении ранее отменил аккредитацию всех пятерых почетных консулов России в стране.Правительство Словении во главе с премьером Янезом Яншей активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях. После начала военной операции РФ на Украине страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов.
https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Глава Минобороны Словении заявил об обстреле консульства страны в Харькове
Глава Минобороны Словении Тонин: консульство страны в Харькове пострадало от обстрела