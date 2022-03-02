https://ria.ru/20220302/konsulstvo-1775954572.html

Глава Минобороны Словении заявил об обстреле консульства страны в Харькове

Глава Минобороны Словении заявил об обстреле консульства страны в Харькове - РИА Новости, 02.03.2022

Глава Минобороны Словении заявил об обстреле консульства страны в Харькове

Министр обороны Словении Матей Тонин в своем аккаунте в Twitter заявил, что консульство страны пострадало при обстреле Харькова. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T01:31

2022-03-02T01:31

2022-03-02T01:31

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БЕЛГРАД, 2 мар - РИА Новости. Министр обороны Словении Матей Тонин в своем аккаунте в Twitter заявил, что консульство страны пострадало при обстреле Харькова.Тонин накануне заявил, что власти Словении помогут Украине материально, гуманитарно и в военной сфере, отправкой необходимых грузов.На произошедшее также отреагировал МИД Словении. "К счастью, почетный консул был в убежище", — написал в микроблоге министр иностранных дел Анже Логар, добавив, что проинформирует партнеров по ЕС и НАТО.МИД Словении ранее отменил аккредитацию всех пятерых почетных консулов России в стране.Правительство Словении во главе с премьером Янезом Яншей активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях. После начала военной операции РФ на Украине страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов.

https://ria.ru/20220301/reaktsiya-1775652028.html

россия

словения

киев

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Никита Стома

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