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Глава Минобороны Словении заявил об обстреле консульства страны в Харькове
Глава Минобороны Словении заявил об обстреле консульства страны в Харькове - РИА Новости, 02.03.2022
Глава Минобороны Словении заявил об обстреле консульства страны в Харькове
Министр обороны Словении Матей Тонин в своем аккаунте в Twitter заявил, что консульство страны пострадало при обстреле Харькова. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T01:31
2022-03-02T01:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
янез янша
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киев
мид словении
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БЕЛГРАД, 2 мар - РИА Новости. Министр обороны Словении Матей Тонин в своем аккаунте в Twitter заявил, что консульство страны пострадало при обстреле Харькова.Тонин накануне заявил, что власти Словении помогут Украине материально, гуманитарно и в военной сфере, отправкой необходимых грузов.На произошедшее также отреагировал МИД Словении. "К счастью, почетный консул был в убежище", — написал в микроблоге министр иностранных дел Анже Логар, добавив, что проинформирует партнеров по ЕС и НАТО.МИД Словении ранее отменил аккредитацию всех пятерых почетных консулов России в стране.Правительство Словении во главе с премьером Янезом Яншей активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях. После начала военной операции РФ на Украине страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов.
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в мире, янез янша, россия, словения, киев, мид словении, нато
01:31 02.03.2022
 
Глава Минобороны Словении заявил об обстреле консульства страны в Харькове

Глава Минобороны Словении Тонин: консульство страны в Харькове пострадало от обстрела

© Aris MessinisЧерный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом
Черный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом
© Aris Messinis
Черный дым поднимается над военным аэродромом в Чугуеве под Харьковом. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 2 мар - РИА Новости. Министр обороны Словении Матей Тонин в своем аккаунте в Twitter заявил, что консульство страны пострадало при обстреле Харькова.

"Решительно осуждаю нападение в результате которого было разрушено консульство Словении в Харькове", — написал глава словенского минобороны. О пострадавших не сообщается.

Тонин накануне заявил, что власти Словении помогут Украине материально, гуманитарно и в военной сфере, отправкой необходимых грузов.
На произошедшее также отреагировал МИД Словении. "К счастью, почетный консул был в убежище", — написал в микроблоге министр иностранных дел Анже Логар, добавив, что проинформирует партнеров по ЕС и НАТО.
МИД Словении ранее отменил аккредитацию всех пятерых почетных консулов России в стране.
Правительство Словении во главе с премьером Янезом Яншей активно поддерживает Киев в публичных выступлениях и соцсетях. После начала военной операции РФ на Украине страна закрыла воздушное пространство для российских самолетов.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЯнез ЯншаРоссияСловенияКиевМИД СловенииНАТО
 
 
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