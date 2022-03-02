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"Оппозиционная платформа" заявила об исключении депутата Кивы
"Оппозиционная платформа" заявила об исключении депутата Кивы - РИА Новости, 02.03.2022
"Оппозиционная платформа" заявила об исключении депутата Кивы
Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Юрий Бойко заявил, что депутат Илья Кива исключен из политсилы. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T14:55
2022-03-02T15:00
в мире
верховная рада украины
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
юрий бойко
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Юрий Бойко заявил, что депутат Илья Кива исключен из политсилы."Мы исключаем из партии Киву, который, уехав из страны, подстрекает людей и толкает их на гибель! Провокаторам, которые ставят под угрозу жизни людей, в нашей партии не место", - написал Бойко у себя в Facebook.В свою очередь депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал Бойко предателем, который "с самого начала сотрудничал с офисом президента Зеленского, только корча из себя оппозицию"."И напомню этому агенту Бойко: из партии может исключить только съезд решением большинства. Поэтому не нужно свои желания выдавать за действительность", - ответил Кива на своей странице в Facеbook.
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в мире, верховная рада украины, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, юрий бойко
14:55 02.03.2022 (обновлено: 15:00 02.03.2022)
 
"Оппозиционная платформа" заявила об исключении депутата Кивы

"Оппозиционная платформа" заявила об исключении депутата Кивы из партии

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Юрий Бойко заявил, что депутат Илья Кива исключен из политсилы.
"Мы исключаем из партии Киву, который, уехав из страны, подстрекает людей и толкает их на гибель! Провокаторам, которые ставят под угрозу жизни людей, в нашей партии не место", - написал Бойко у себя в Facebook.
В свою очередь депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал Бойко предателем, который "с самого начала сотрудничал с офисом президента Зеленского, только корча из себя оппозицию".
"И напомню этому агенту Бойко: из партии может исключить только съезд решением большинства. Поэтому не нужно свои желания выдавать за действительность", - ответил Кива на своей странице в Facеbook.
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