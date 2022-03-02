https://ria.ru/20220302/kiva-1776054574.html

"Оппозиционная платформа" заявила об исключении депутата Кивы

"Оппозиционная платформа" заявила об исключении депутата Кивы - РИА Новости, 02.03.2022

"Оппозиционная платформа" заявила об исключении депутата Кивы

Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Юрий Бойко заявил, что депутат Илья Кива исключен из политсилы. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T14:55

2022-03-02T14:55

2022-03-02T15:00

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оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

юрий бойко

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа-за жизнь" Юрий Бойко заявил, что депутат Илья Кива исключен из политсилы."Мы исключаем из партии Киву, который, уехав из страны, подстрекает людей и толкает их на гибель! Провокаторам, которые ставят под угрозу жизни людей, в нашей партии не место", - написал Бойко у себя в Facebook.В свою очередь депутат Верховной рады Украины Илья Кива назвал Бойко предателем, который "с самого начала сотрудничал с офисом президента Зеленского, только корча из себя оппозицию"."И напомню этому агенту Бойко: из партии может исключить только съезд решением большинства. Поэтому не нужно свои желания выдавать за действительность", - ответил Кива на своей странице в Facеbook.

https://ria.ru/20220301/zelenskiy-1775758622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, верховная рада украины, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, юрий бойко