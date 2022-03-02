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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/kitay-1776109633.html
США пытаются связаться с Китаем по ситуации на Украине, заявил Байден
США пытаются связаться с Китаем по ситуации на Украине, заявил Байден - РИА Новости, 02.03.2022
США пытаются связаться с Китаем по ситуации на Украине, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пытается связаться с Китаем для обсуждения ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:41
2022-03-02T18:57
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
джо байден
владимир путин
россия
донбасс
украина
китай
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пытается связаться с Китаем для обсуждения ситуации вокруг Украины."Не напрямую, да", - сказал Байден на лужайке Белого дома перед отправкой в поездку по стране.Так он ответил на соответствующий вопрос. По словам Байдена, "сотрудники контактируют".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/kitay-1775971523.html
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в мире, джо байден, владимир путин, россия, донбасс, украина, китай, сша
18:41 02.03.2022 (обновлено: 18:57 02.03.2022)
 
США пытаются связаться с Китаем по ситуации на Украине, заявил Байден

Президент США Байден сообщил, что пытается связаться с Китаем по ситуации на Украине

© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пытается связаться с Китаем для обсуждения ситуации вокруг Украины.
"Не напрямую, да", - сказал Байден на лужайке Белого дома перед отправкой в поездку по стране.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 09:04
Посольство Китая в США призвало своих граждан усилить меры безопасности
Так он ответил на соответствующий вопрос. По словам Байдена, "сотрудники контактируют".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент США Джо Байден во время выступления в конгрессе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДжо БайденВладимир ПутинРоссияДонбассУкраинаКитайСША
 
 
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