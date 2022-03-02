https://ria.ru/20220302/kitay-1776109633.html
США пытаются связаться с Китаем по ситуации на Украине, заявил Байден
США пытаются связаться с Китаем по ситуации на Украине, заявил Байден - РИА Новости, 02.03.2022
США пытаются связаться с Китаем по ситуации на Украине, заявил Байден
Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пытается связаться с Китаем для обсуждения ситуации вокруг Украины. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T18:41
2022-03-02T18:41
2022-03-02T18:57
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
джо байден
владимир путин
россия
донбасс
украина
китай
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон пытается связаться с Китаем для обсуждения ситуации вокруг Украины."Не напрямую, да", - сказал Байден на лужайке Белого дома перед отправкой в поездку по стране.Так он ответил на соответствующий вопрос. По словам Байдена, "сотрудники контактируют".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220302/kitay-1775971523.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, владимир путин, россия, донбасс, украина, китай, сша
18:41 02.03.2022 (обновлено: 18:57 02.03.2022)
США пытаются связаться с Китаем по ситуации на Украине, заявил Байден
Президент США Байден сообщил, что пытается связаться с Китаем по ситуации на Украине