https://ria.ru/20220302/kitay-1776034066.html
Живущие на Украине граждане КНР сообщили об агрессии в свой адрес
Живущие на Украине граждане КНР сообщили об агрессии в свой адрес - РИА Новости, 02.03.2022
Живущие на Украине граждане КНР сообщили об агрессии в свой адрес
Китайские граждане, проживающие на Украине, сталкиваются с агрессией со стороны украинцев из-за отказа КНР критиковать военную операцию России по... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T13:30
2022-03-02T13:30
2022-03-02T13:30
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Китайские граждане, проживающие на Украине, сталкиваются с агрессией со стороны украинцев из-за отказа КНР критиковать военную операцию России по демилитаризации Украины, сообщает газета Financial Times.Как пишет издание, в последнее время в китайских СМИ все чаще появляются шутки и насмешки, якобы оскорбляющие Украину. Многие пользователи китайских соцсетей высказываются в поддержку военной операции России и выражают мнение, что Украина это "заслужила", после того, как она "встала на сторону Запада". Кроме того, многие украинцы обвиняют китайское правительство в том, что оно отказывается критиковать Россию.В связи с этим в последние дни все больше китайцев, проживающих на Украине, сообщают о случаях враждебного отношения со стороны украинцев, а некоторые даже жалуются на то, что они подвергались нападениям."Я испытываю страх каждый раз, когда нужно идти в укрытие, поскольку местные жители теперь настроены враждебно", - рассказала газете китайская студентка Киевского университета по фамилии Ван.Как отмечает газета, из-за "молчаливой поддержки" Пекином военной операции России, репутация Китая на Украине и в регионе, вероятно, "понесет долгосрочный ущерб", а отказ от критики Москвы угрожает подорвать то, что Пекин называет "стратегическим партнерством".Министр иностранных дел КНР Ван И во вторник провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Глава МИД Китая призвал Украину и Россию найти решение проблемы путем переговоров. Позднее представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в разрешении украинского кризиса.Россия начала специальную военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/kitay-1776015785.html
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РИА Новости
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в мире, мид кнр, китай, украина, россия, москва, вооруженные силы рф, мид украины, дмитрий кулеба, ван и (политик), владимир путин
Живущие на Украине граждане КНР сообщили об агрессии в свой адрес
Живущие на Украине граждане Китая рассказали, что сталкиваются с агрессией в свой адрес