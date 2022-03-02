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Посольство Китая в США призвало своих граждан усилить меры безопасности
Посольство Китая в США призвало своих граждан усилить меры безопасности - РИА Новости, 02.03.2022
Посольство Китая в США призвало своих граждан усилить меры безопасности
Посольство КНР в США призвало китайских граждан, проживающих в этой стране, усилить меры безопасности на фоне роста дискриминации в отношении китайцев в США,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:04
2022-03-02T09:19
в мире
китай
сша
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ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Посольство КНР в США призвало китайских граждан, проживающих в этой стране, усилить меры безопасности на фоне роста дискриминации в отношении китайцев в США, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте китайского посольства."Обязательно усиливайте меры безопасности. Если вы столкнулись с целенаправленной дискриминацией и насилием, сохраняйте спокойствие, относитесь к этому корректно, старайтесь избегать ссор и физических конфликтов, уделите внимание сбору доказательств для обеспечения собственной безопасности", - говорится в сообщении.Посольство сообщает, что в настоящее время международная ситуация становится все более и более сложной. Большое беспокойство, как отмечается в сообщении, вызывает ситуация с безопасностью в США. "Усилилась синофобия. Многие выходцы из Азии подверглись злонамеренным нападениям, безопасность китайских граждан в США серьезно пострадала", - отмечается в сообщении.
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в мире, китай, сша
09:04 02.03.2022 (обновлено: 09:19 02.03.2022)
 
Посольство Китая в США призвало своих граждан усилить меры безопасности

Китайское посольство в Вашингтоне призвало своих граждан усилить меры безопасности

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Посольство КНР в США призвало китайских граждан, проживающих в этой стране, усилить меры безопасности на фоне роста дискриминации в отношении китайцев в США, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте китайского посольства.
"Обязательно усиливайте меры безопасности. Если вы столкнулись с целенаправленной дискриминацией и насилием, сохраняйте спокойствие, относитесь к этому корректно, старайтесь избегать ссор и физических конфликтов, уделите внимание сбору доказательств для обеспечения собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Посольство сообщает, что в настоящее время международная ситуация становится все более и более сложной. Большое беспокойство, как отмечается в сообщении, вызывает ситуация с безопасностью в США. "Усилилась синофобия. Многие выходцы из Азии подверглись злонамеренным нападениям, безопасность китайских граждан в США серьезно пострадала", - отмечается в сообщении.
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