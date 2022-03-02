https://ria.ru/20220302/kitay-1775971523.html

Посольство Китая в США призвало своих граждан усилить меры безопасности

Посольство Китая в США призвало своих граждан усилить меры безопасности - РИА Новости, 02.03.2022

Посольство Китая в США призвало своих граждан усилить меры безопасности

Посольство КНР в США призвало китайских граждан, проживающих в этой стране, усилить меры безопасности на фоне роста дискриминации в отношении китайцев в США,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T09:04

2022-03-02T09:04

2022-03-02T09:19

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ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Посольство КНР в США призвало китайских граждан, проживающих в этой стране, усилить меры безопасности на фоне роста дискриминации в отношении китайцев в США, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте китайского посольства."Обязательно усиливайте меры безопасности. Если вы столкнулись с целенаправленной дискриминацией и насилием, сохраняйте спокойствие, относитесь к этому корректно, старайтесь избегать ссор и физических конфликтов, уделите внимание сбору доказательств для обеспечения собственной безопасности", - говорится в сообщении.Посольство сообщает, что в настоящее время международная ситуация становится все более и более сложной. Большое беспокойство, как отмечается в сообщении, вызывает ситуация с безопасностью в США. "Усилилась синофобия. Многие выходцы из Азии подверглись злонамеренным нападениям, безопасность китайских граждан в США серьезно пострадала", - отмечается в сообщении.

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китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, сша