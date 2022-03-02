https://ria.ru/20220302/kitay-1775971523.html
Посольство Китая в США призвало своих граждан усилить меры безопасности
Посольство Китая в США призвало своих граждан усилить меры безопасности - РИА Новости, 02.03.2022
Посольство Китая в США призвало своих граждан усилить меры безопасности
Посольство КНР в США призвало китайских граждан, проживающих в этой стране, усилить меры безопасности на фоне роста дискриминации в отношении китайцев в США,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T09:04
2022-03-02T09:04
2022-03-02T09:19
в мире
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bda9395f73ef3d32fa4519496ea0de32.jpg
ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Посольство КНР в США призвало китайских граждан, проживающих в этой стране, усилить меры безопасности на фоне роста дискриминации в отношении китайцев в США, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте китайского посольства."Обязательно усиливайте меры безопасности. Если вы столкнулись с целенаправленной дискриминацией и насилием, сохраняйте спокойствие, относитесь к этому корректно, старайтесь избегать ссор и физических конфликтов, уделите внимание сбору доказательств для обеспечения собственной безопасности", - говорится в сообщении.Посольство сообщает, что в настоящее время международная ситуация становится все более и более сложной. Большое беспокойство, как отмечается в сообщении, вызывает ситуация с безопасностью в США. "Усилилась синофобия. Многие выходцы из Азии подверглись злонамеренным нападениям, безопасность китайских граждан в США серьезно пострадала", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_325eb4aec31d7e210791d63b19a931fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша
09:04 02.03.2022 (обновлено: 09:19 02.03.2022)
Посольство Китая в США призвало своих граждан усилить меры безопасности
Китайское посольство в Вашингтоне призвало своих граждан усилить меры безопасности
ПЕКИН, 2 мар – РИА Новости. Посольство КНР в США призвало китайских граждан, проживающих в этой стране, усилить меры безопасности на фоне роста дискриминации в отношении китайцев в США, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте китайского посольства.
"Обязательно усиливайте меры безопасности. Если вы столкнулись с целенаправленной дискриминацией и насилием, сохраняйте спокойствие, относитесь к этому корректно, старайтесь избегать ссор и физических конфликтов, уделите внимание сбору доказательств для обеспечения собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Посольство сообщает, что в настоящее время международная ситуация становится все более и более сложной. Большое беспокойство, как отмечается в сообщении, вызывает ситуация с безопасностью в США
. "Усилилась синофобия. Многие выходцы из Азии подверглись злонамеренным нападениям, безопасность китайских граждан в США серьезно пострадала", - отмечается в сообщении.