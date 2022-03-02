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Россельхознадзор сообщил о DDоS-атаках на сайт со стороны США и Украины
Россельхознадзор сообщил о DDоS-атаках на сайт со стороны США и Украины - РИА Новости, 02.03.2022
Россельхознадзор сообщил о DDоS-атаках на сайт со стороны США и Украины
Официальный сайт Россельхознадзора в понедельник, 28 февраля, подвергся DDоS-атаке, распределенной атаке типа "отказ в обслуживании", со стороны США и Украины,... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T12:24
2022-03-02T12:24
технологии
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
молдавия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный сайт Россельхознадзора в понедельник, 28 февраля, подвергся DDоS-атаке, распределенной атаке типа "отказ в обслуживании", со стороны США и Украины, сообщается в пресс-релизе ведомства.Россельхознадзор уточнил, что в атаке также приняли участие граждане из Германии и Молдавии.DDоS-атаки не помешали работе сервисам сайта, а вредоносный трафик был переадресован на систему очистки, определения источников и их подавления, говорится в сообщении.Также отмечается, что атаки совершались и раньше, но они организовывались бот-нетом - большим количеством компьютеров, зараженных вредоносным ПО. 28 февраля вредоносный трафик шел с нескольких конкретных IP-адресов.Ранее с хакерскими атаками столкнулись ВЦИОМ, Совет по правам человека при президенте РФ, портал госуслуг, ресурсы RT и ряд других СМИ.
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технологии, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), молдавия
12:24 02.03.2022
 
Россельхознадзор сообщил о DDоS-атаках на сайт со стороны США и Украины

Россельхознадзор сообщил о DDоS-атаках на официальный сайт со стороны США и Украины

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомпьютер. Архивное фото
Компьютер. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный сайт Россельхознадзора в понедельник, 28 февраля, подвергся DDоS-атаке, распределенной атаке типа "отказ в обслуживании", со стороны США и Украины, сообщается в пресс-релизе ведомства.
"Время начала атаки – утро 28 февраля (в основном воздействия разведки) и постепенно нарастала до максимума в 17:30-18:45. ...В атаке принимали участие США (компания Amazon Technologies Inc.) с IP-адресов компании в Вирджинии (г. Ашберн) и Огайо (г. Коламбус) - 32% вредоносного траффика, что нас совсем не удивляет, и Украины с адреса в городе Львов (ООО "ВОЛЯ-Кабель") - 23% вредоносного трафика, что также ожидаемо", - заявила пресс-служба.
Россельхознадзор уточнил, что в атаке также приняли участие граждане из Германии и Молдавии.
DDоS-атаки не помешали работе сервисам сайта, а вредоносный трафик был переадресован на систему очистки, определения источников и их подавления, говорится в сообщении.
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 08:57В России
Сайт "Роскосмоса" подвергся массированной DDoS-атаке
Также отмечается, что атаки совершались и раньше, но они организовывались бот-нетом - большим количеством компьютеров, зараженных вредоносным ПО. 28 февраля вредоносный трафик шел с нескольких конкретных IP-адресов.
Ранее с хакерскими атаками столкнулись ВЦИОМ, Совет по правам человека при президенте РФ, портал госуслуг, ресурсы RT и ряд других СМИ.
 
ТехнологииРоссияФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)Молдавия
 
 
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