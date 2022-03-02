Россельхознадзор сообщил о DDоS-атаках на сайт со стороны США и Украины
Россельхознадзор сообщил о DDоS-атаках на официальный сайт со стороны США и Украины
Компьютер. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный сайт Россельхознадзора в понедельник, 28 февраля, подвергся DDоS-атаке, распределенной атаке типа "отказ в обслуживании", со стороны США и Украины, сообщается в пресс-релизе ведомства.
"Время начала атаки – утро 28 февраля (в основном воздействия разведки) и постепенно нарастала до максимума в 17:30-18:45. ...В атаке принимали участие США (компания Amazon Technologies Inc.) с IP-адресов компании в Вирджинии (г. Ашберн) и Огайо (г. Коламбус) - 32% вредоносного траффика, что нас совсем не удивляет, и Украины с адреса в городе Львов (ООО "ВОЛЯ-Кабель") - 23% вредоносного трафика, что также ожидаемо", - заявила пресс-служба.
Россельхознадзор уточнил, что в атаке также приняли участие граждане из Германии и Молдавии.
DDоS-атаки не помешали работе сервисам сайта, а вредоносный трафик был переадресован на систему очистки, определения источников и их подавления, говорится в сообщении.
27 февраля, 08:57В РоссииСайт "Роскосмоса" подвергся массированной DDoS-атаке
Также отмечается, что атаки совершались и раньше, но они организовывались бот-нетом - большим количеством компьютеров, зараженных вредоносным ПО. 28 февраля вредоносный трафик шел с нескольких конкретных IP-адресов.