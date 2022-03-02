https://ria.ru/20220302/kiberataka-1776014653.html

Россельхознадзор сообщил о DDоS-атаках на сайт со стороны США и Украины

Россельхознадзор сообщил о DDоS-атаках на сайт со стороны США и Украины - РИА Новости, 02.03.2022

Россельхознадзор сообщил о DDоS-атаках на сайт со стороны США и Украины

Официальный сайт Россельхознадзора в понедельник, 28 февраля, подвергся DDоS-атаке, распределенной атаке типа "отказ в обслуживании", со стороны США и Украины,... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T12:24

2022-03-02T12:24

2022-03-02T12:24

технологии

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

молдавия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный сайт Россельхознадзора в понедельник, 28 февраля, подвергся DDоS-атаке, распределенной атаке типа "отказ в обслуживании", со стороны США и Украины, сообщается в пресс-релизе ведомства.Россельхознадзор уточнил, что в атаке также приняли участие граждане из Германии и Молдавии.DDоS-атаки не помешали работе сервисам сайта, а вредоносный трафик был переадресован на систему очистки, определения источников и их подавления, говорится в сообщении.Также отмечается, что атаки совершались и раньше, но они организовывались бот-нетом - большим количеством компьютеров, зараженных вредоносным ПО. 28 февраля вредоносный трафик шел с нескольких конкретных IP-адресов.Ранее с хакерскими атаками столкнулись ВЦИОМ, Совет по правам человека при президенте РФ, портал госуслуг, ресурсы RT и ряд других СМИ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220227/ddos-ataka-1775338583.html

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

технологии, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), молдавия