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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/khorvatiya-1776004848.html
Хорватия перевела посла на Украине из Киева во Львов
Хорватия перевела посла на Украине из Киева во Львов - РИА Новости, 02.03.2022
Хорватия перевела посла на Украине из Киева во Львов
Премьер Хорватии Андрей Пленкович принял решение о переводе посла Аницы Джамич из Киева во Львов из-за осложнения обстановки в сфере безопасности в связи с... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:44
2022-03-02T12:15
обострение ситуации в днр и лнр
хорватия
в мире
украина
львов
киев
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГРАД, 2 мар – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович принял решение о переводе посла Аницы Джамич из Киева во Львов из-за осложнения обстановки в сфере безопасности в связи с операцией РФ на Украине."Вчера я предложил нашему послу Анице Джамич с учетом ухудшения ситуации в сфере безопасности в Киеве и нападений на главный город Украины, чтобы она выехала из Киева, и сейчас она по пути во Львов, где останется выполнять свои обязанности, помогать хорватским гражданам и следить за развитием ситуации", - заявил Пленкович на брифинге и выразил уверенность, что во Львове посол будет в безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220301/lvov-1775701960.html
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хорватия, в мире, украина, львов, киев, ситуация в днр и лнр
11:44 02.03.2022 (обновлено: 12:15 02.03.2022)
 
Хорватия перевела посла на Украине из Киева во Львов

Хорватия перевела посла на Украине Джамич из Киева во Львов из-за осложнения обстановки

© REUTERS / Pavlo PalamarchukЛюди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© REUTERS / Pavlo Palamarchuk
Люди стоят в очереди к банкомату во Львове, Украина
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 2 мар – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович принял решение о переводе посла Аницы Джамич из Киева во Львов из-за осложнения обстановки в сфере безопасности в связи с операцией РФ на Украине.
"Вчера я предложил нашему послу Анице Джамич с учетом ухудшения ситуации в сфере безопасности в Киеве и нападений на главный город Украины, чтобы она выехала из Киева, и сейчас она по пути во Львов, где останется выполнять свои обязанности, помогать хорватским гражданам и следить за развитием ситуации", - заявил Пленкович на брифинге и выразил уверенность, что во Львове посол будет в безопасности.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Вид на Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 00:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЕС в санкционном списке назвал Львов частью России
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРХорватияВ миреУкраинаЛьвовКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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