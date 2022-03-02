https://ria.ru/20220302/khorvatiya-1776004848.html
Хорватия перевела посла на Украине из Киева во Львов
Хорватия перевела посла на Украине из Киева во Львов - РИА Новости, 02.03.2022
Хорватия перевела посла на Украине из Киева во Львов
Премьер Хорватии Андрей Пленкович принял решение о переводе посла Аницы Джамич из Киева во Львов из-за осложнения обстановки в сфере безопасности в связи с... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:44
2022-03-02T11:44
2022-03-02T12:15
обострение ситуации в днр и лнр
хорватия
в мире
украина
львов
киев
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775149140_0:367:2506:1777_1920x0_80_0_0_5f1802b27ab6299124302be01ff697d0.jpg
БЕЛГРАД, 2 мар – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович принял решение о переводе посла Аницы Джамич из Киева во Львов из-за осложнения обстановки в сфере безопасности в связи с операцией РФ на Украине."Вчера я предложил нашему послу Анице Джамич с учетом ухудшения ситуации в сфере безопасности в Киеве и нападений на главный город Украины, чтобы она выехала из Киева, и сейчас она по пути во Львов, где останется выполнять свои обязанности, помогать хорватским гражданам и следить за развитием ситуации", - заявил Пленкович на брифинге и выразил уверенность, что во Львове посол будет в безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220301/lvov-1775701960.html
хорватия
украина
львов
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775149140_696:0:3072:1782_1920x0_80_0_0_752c4b416faf1e4c071491461f7fbbee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорватия, в мире, украина, львов, киев, ситуация в днр и лнр
11:44 02.03.2022 (обновлено: 12:15 02.03.2022)
Хорватия перевела посла на Украине из Киева во Львов
Хорватия перевела посла на Украине Джамич из Киева во Львов из-за осложнения обстановки