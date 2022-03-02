https://ria.ru/20220302/khorvatiya-1776004848.html

Хорватия перевела посла на Украине из Киева во Львов

Хорватия перевела посла на Украине из Киева во Львов - РИА Новости, 02.03.2022

Хорватия перевела посла на Украине из Киева во Львов

Премьер Хорватии Андрей Пленкович принял решение о переводе посла Аницы Джамич из Киева во Львов из-за осложнения обстановки в сфере безопасности в связи с... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:44

2022-03-02T11:44

2022-03-02T12:15

обострение ситуации в днр и лнр

хорватия

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БЕЛГРАД, 2 мар – РИА Новости. Премьер Хорватии Андрей Пленкович принял решение о переводе посла Аницы Джамич из Киева во Львов из-за осложнения обстановки в сфере безопасности в связи с операцией РФ на Украине."Вчера я предложил нашему послу Анице Джамич с учетом ухудшения ситуации в сфере безопасности в Киеве и нападений на главный город Украины, чтобы она выехала из Киева, и сейчас она по пути во Львов, где останется выполнять свои обязанности, помогать хорватским гражданам и следить за развитием ситуации", - заявил Пленкович на брифинге и выразил уверенность, что во Львове посол будет в безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220301/lvov-1775701960.html

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Кирилл Волков

хорватия, в мире, украина, львов, киев, ситуация в днр и лнр