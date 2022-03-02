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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220302/kherson-1775979756.html
Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон
Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон - РИА Новости, 02.03.2022
Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон
Российские подразделения полностью взяли под контроль Херсон, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:05
2022-03-02T10:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские подразделения полностью взяли под контроль Херсон, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и общественный транспорт в городе работают в повседневном режиме."Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", — сообщил представитель российского оборонного ведомства.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220302/donetsk-1775972603.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков: "Взят под полный контроль областной центр Херсон"
Брифинг российского Минобороны о Херсоне и ударе по объектам центра психологических операций в Киеве.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:05 02.03.2022 (обновлено: 10:41 02.03.2022)
 
Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон

Представитель Минобороны России Конашенков сообщил о взятии военными под контроль Херсона

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские подразделения полностью взяли под контроль Херсон, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и общественный транспорт в городе работают в повседневном режиме.
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"Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", — сообщил представитель российского оборонного ведомства.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь.
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