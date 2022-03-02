https://ria.ru/20220302/kherson-1775979756.html

Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон

Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон - РИА Новости, 02.03.2022

Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон

Российские подразделения полностью взяли под контроль Херсон, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T10:05

2022-03-02T10:05

2022-03-02T10:41

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские подразделения полностью взяли под контроль Херсон, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и общественный транспорт в городе работают в повседневном режиме."Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", — сообщил представитель российского оборонного ведомства.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220302/donetsk-1775972603.html

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков: "Взят под полный контроль областной центр Херсон" Брифинг российского Минобороны о Херсоне и ударе по объектам центра психологических операций в Киеве. 2022-03-02T10:05 true PT2M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)