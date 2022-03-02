https://ria.ru/20220302/kherson-1775979756.html
Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон
Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон - РИА Новости, 02.03.2022
Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон
Российские подразделения полностью взяли под контроль Херсон, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T10:05
2022-03-02T10:05
2022-03-02T10:41
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские подразделения полностью взяли под контроль Херсон, заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения населения и общественный транспорт в городе работают в повседневном режиме."Недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости город не испытывает. Продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по решению вопросов поддержания функционирования объектов социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения", — сообщил представитель российского оборонного ведомства.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада, а группировки на юге и востоке страны отрезали украинскую армию от Азовского моря и блокировали Мариуполь.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220302/donetsk-1775972603.html
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Конашенков: "Взят под полный контроль областной центр Херсон"
Брифинг российского Минобороны о Херсоне и ударе по объектам центра психологических операций в Киеве.
2022-03-02T10:05
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PT2M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:05 02.03.2022 (обновлено: 10:41 02.03.2022)
Российские военные взяли под контроль областной центр Херсон
Представитель Минобороны России Конашенков сообщил о взятии военными под контроль Херсона