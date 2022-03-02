https://ria.ru/20220302/it-1776138865.html

Льготы для IT-компаний замедлят отток кадров из России, заявил эксперт

Льготы для IT-компаний замедлят отток кадров из России, заявил эксперт - РИА Новости, 02.03.2022

Льготы для IT-компаний замедлят отток кадров из России, заявил эксперт

Отсрочка от армии и льготная ипотека для работников IT-сферы в России позволит замедлить отток кадров из страны, поделился мнением с РИА Новости исполнительный... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T21:16

2022-03-02T21:16

2022-03-02T21:16

технологии

россия

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Отсрочка от армии и льготная ипотека для работников IT-сферы в России позволит замедлить отток кадров из страны, поделился мнением с РИА Новости исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Ренат Лашин.Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ, по которому граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях IT-сферы, получают право на отсрочку от призыва до 27 лет на период их работы в этих организациях. Кроме того, указ подразумевает упрощение выдачи видов на жительство иностранным работникам данной сферы. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал также, что сотрудники IT-компаний смогут оформить льготную ипотеку."Возможность отсрочки от армии на время работы в IT-компании и льготная ипотека способны оказать существенное влияние на противодействие оттоку высококвалифицированных кадров из отечественной индустрии", - сказал Лашин.Он также назвал крайне важным для отечественной IT-сферы решение по упрощению процесса получения иностранными программистами вида на жительство. "Это поспособствует привлечению зарубежных специалистов в условиях общего недостатка IT-кадров. В ситуации приостановления или даже прекращения работы представительств зарубежных компаний эта мера способна содействовать сохранению персонала в России", - добавил Лашин.По его словам, приток специалистов возможен из стран, "вводящих санкции, и компаний, которые там приостанавливают свою работу".По словам руководителя дирекции сервисов развития на основе данных Университета 2035 Андрея Комиссарова, меры правительства направлены на то, чтобы простимулировать рескиллинг – процесс, когда люди изначально из другой специальности становятся программистами."Что касается отсрочки от армии, то тут целевая аудитория – абитуриенты, которые могли бы пойти абы куда, лишь бы получить отсрочку от армии. Теперь у них понятный путь – стать айтишником. Эти меры приведут к росту числа программистов за счет того, что студенты и абитуриенты, а также взрослые, прошедшие переобучение, будут выбирать IT-отрасль", - отметил Комиссаров.

https://ria.ru/20220302/it-1776135375.html

https://ria.ru/20220302/volodin-1776084853.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

технологии, россия