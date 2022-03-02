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Освобождение IT-компаний от проверок поможет им в развитии, заявил эксперт
Освобождение IT-компаний от проверок поможет им в развитии, заявил эксперт - РИА Новости, 02.03.2022
Освобождение IT-компаний от проверок поможет им в развитии, заявил эксперт
Освобождение IT-компаний РФ от проверок контрольных органов позволит им преодолеть сложности текущей ситуации и перейти к ускоренному развитию, считает... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:46
2022-03-02T20:46
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Освобождение IT-компаний РФ от проверок контрольных органов позволит им преодолеть сложности текущей ситуации и перейти к ускоренному развитию, считает исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Ренат Лашин.Ранее в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки. Позднее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ."На мой взгляд, стоит обратить внимание на последнюю меру, связанную с освобождением аккредитованных организаций от налогового контроля, валютного контроля и других видов государственного контроля на срок до трех лет. Этого времени организациям должно хватить для выхода из кризиса и перехода на ускоренное развитие", - сказал Лашин.В числе мер по поддержке отрасли также - льготные кредиты по ставке, не превышающей 3% (на обеспечение текущей деятельности и реализацию новых проектов) и ряд других мер.
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экономика, технологии, россия
20:46 02.03.2022
 
Освобождение IT-компаний от проверок поможет им в развитии, заявил эксперт

Эксперт Лашин: освобождение IT-компаний от проверок поможет им в ускоренном развитии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Освобождение IT-компаний РФ от проверок контрольных органов позволит им преодолеть сложности текущей ситуации и перейти к ускоренному развитию, считает исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Ренат Лашин.
Ранее в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки. Позднее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ.
"На мой взгляд, стоит обратить внимание на последнюю меру, связанную с освобождением аккредитованных организаций от налогового контроля, валютного контроля и других видов государственного контроля на срок до трех лет. Этого времени организациям должно хватить для выхода из кризиса и перехода на ускоренное развитие", - сказал Лашин.
В числе мер по поддержке отрасли также - льготные кредиты по ставке, не превышающей 3% (на обеспечение текущей деятельности и реализацию новых проектов) и ряд других мер.
Офис интернет-компании Mail.Ru - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 15:12В России
В правительстве РФ объявили о льготах для IT-компаний
 
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