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Освобождение IT-компаний от проверок поможет им в развитии, заявил эксперт
Освобождение IT-компаний от проверок поможет им в развитии, заявил эксперт - РИА Новости, 02.03.2022
Освобождение IT-компаний от проверок поможет им в развитии, заявил эксперт
Освобождение IT-компаний РФ от проверок контрольных органов позволит им преодолеть сложности текущей ситуации и перейти к ускоренному развитию, считает... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T20:46
2022-03-02T20:46
2022-03-02T20:46
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Освобождение IT-компаний РФ от проверок контрольных органов позволит им преодолеть сложности текущей ситуации и перейти к ускоренному развитию, считает исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Ренат Лашин.Ранее в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки. Позднее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ."На мой взгляд, стоит обратить внимание на последнюю меру, связанную с освобождением аккредитованных организаций от налогового контроля, валютного контроля и других видов государственного контроля на срок до трех лет. Этого времени организациям должно хватить для выхода из кризиса и перехода на ускоренное развитие", - сказал Лашин.В числе мер по поддержке отрасли также - льготные кредиты по ставке, не превышающей 3% (на обеспечение текущей деятельности и реализацию новых проектов) и ряд других мер.
https://radiosputnik.ria.ru/20220302/lgoty-1776060086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия
Освобождение IT-компаний от проверок поможет им в развитии, заявил эксперт
Эксперт Лашин: освобождение IT-компаний от проверок поможет им в ускоренном развитии
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Освобождение IT-компаний РФ от проверок контрольных органов позволит им преодолеть сложности текущей ситуации и перейти к ускоренному развитию, считает исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Ренат Лашин.
Ранее в среду председатель правительства РФ Михаил Мишустин
сообщил, что IT-компании на три года будут освобождены от уплаты налога на прибыль, также в их отношении будет введен мораторий на проверки. Позднее в среду пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин
подписал указ о мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ.
"На мой взгляд, стоит обратить внимание на последнюю меру, связанную с освобождением аккредитованных организаций от налогового контроля, валютного контроля и других видов государственного контроля на срок до трех лет. Этого времени организациям должно хватить для выхода из кризиса и перехода на ускоренное развитие", - сказал Лашин.
В числе мер по поддержке отрасли также - льготные кредиты по ставке, не превышающей 3% (на обеспечение текущей деятельности и реализацию новых проектов) и ряд других мер.