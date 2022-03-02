https://ria.ru/20220302/istrebiteli-1776153173.html

Швеция заявила о нарушении воздушного пространства истребителями из России

Швеция заявила о нарушении воздушного пространства истребителями из России - РИА Новости, 02.03.2022

Швеция заявила о нарушении воздушного пространства истребителями из России

Минобороны Швеции утверждает, что четыре российских истребителя "нарушили воздушное пространство" страны к востоку от Готланда. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T23:55

2022-03-02T23:55

2022-03-02T23:55

россия

швеция

су-27

су-24

в мире

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минобороны Швеции утверждает, что четыре российских истребителя "нарушили воздушное пространство" страны к востоку от Готланда."В среду четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции... Это были два российских Су-27 и два российских Су-24, которые нарушили воздушное пространство Швеции. Нарушение было кратковременным и произошло к востоку от Готланда, над морем", - говорится в заявлении.В середине декабря власти Швеции приняли решение о размещении боевых бронированных машин и военных для патрулирования улиц на острове Готланд из-за "деятельности России в регионе". Также в декабре портал эстонского телерадиовещания ERR сообщал со ссылкой на сообщение пресс-службы НАТО о том, что нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

https://ria.ru/20220225/fakel-1775017217.html

россия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, швеция, су-27, су-24, в мире