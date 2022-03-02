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Швеция заявила о нарушении воздушного пространства истребителями из России
Швеция заявила о нарушении воздушного пространства истребителями из России - РИА Новости, 02.03.2022
Швеция заявила о нарушении воздушного пространства истребителями из России
Минобороны Швеции утверждает, что четыре российских истребителя "нарушили воздушное пространство" страны к востоку от Готланда. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T23:55
2022-03-02T23:55
2022-03-02T23:55
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су-27
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минобороны Швеции утверждает, что четыре российских истребителя "нарушили воздушное пространство" страны к востоку от Готланда."В среду четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции... Это были два российских Су-27 и два российских Су-24, которые нарушили воздушное пространство Швеции. Нарушение было кратковременным и произошло к востоку от Готланда, над морем", - говорится в заявлении.В середине декабря власти Швеции приняли решение о размещении боевых бронированных машин и военных для патрулирования улиц на острове Готланд из-за "деятельности России в регионе". Также в декабре портал эстонского телерадиовещания ERR сообщал со ссылкой на сообщение пресс-службы НАТО о том, что нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
https://ria.ru/20220225/fakel-1775017217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, швеция, су-27, су-24, в мире
Швеция заявила о нарушении воздушного пространства истребителями из России
Швеция заявила о нарушении воздушного пространства четырьмя истребителями из России