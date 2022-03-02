Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220302/istrebiteli-1776153173.html
Швеция заявила о нарушении воздушного пространства истребителями из России
Швеция заявила о нарушении воздушного пространства истребителями из России - РИА Новости, 02.03.2022
Швеция заявила о нарушении воздушного пространства истребителями из России
Минобороны Швеции утверждает, что четыре российских истребителя "нарушили воздушное пространство" страны к востоку от Готланда. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T23:55
2022-03-02T23:55
россия
швеция
су-27
су-24
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776191742_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_1f0a50101b8509ff1766b27a633c1ddc.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минобороны Швеции утверждает, что четыре российских истребителя "нарушили воздушное пространство" страны к востоку от Готланда."В среду четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции... Это были два российских Су-27 и два российских Су-24, которые нарушили воздушное пространство Швеции. Нарушение было кратковременным и произошло к востоку от Готланда, над морем", - говорится в заявлении.В середине декабря власти Швеции приняли решение о размещении боевых бронированных машин и военных для патрулирования улиц на острове Готланд из-за "деятельности России в регионе". Также в декабре портал эстонского телерадиовещания ERR сообщал со ссылкой на сообщение пресс-службы НАТО о том, что нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе.Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
https://ria.ru/20220225/fakel-1775017217.html
россия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776191742_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cab28ae9d7c2f6e897fe8a0d4203f8eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, швеция, су-27, су-24, в мире
23:55 02.03.2022
 
Швеция заявила о нарушении воздушного пространства истребителями из России

Швеция заявила о нарушении воздушного пространства четырьмя истребителями из России

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкИстребители Су-27
Истребители Су-27 - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Истребители Су-27
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Минобороны Швеции утверждает, что четыре российских истребителя "нарушили воздушное пространство" страны к востоку от Готланда.
"В среду четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции... Это были два российских Су-27 и два российских Су-24, которые нарушили воздушное пространство Швеции. Нарушение было кратковременным и произошло к востоку от Готланда, над морем", - говорится в заявлении.
В середине декабря власти Швеции приняли решение о размещении боевых бронированных машин и военных для патрулирования улиц на острове Готланд из-за "деятельности России в регионе". Также в декабре портал эстонского телерадиовещания ERR сообщал со ссылкой на сообщение пресс-службы НАТО о том, что нидерландский военный корабль HNLMS Rotterdam вошел в Балтийское море для наблюдения за ситуацией в регионе.
Российская сторона неоднократно заявляла, что все полеты самолетов РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
Пожарный автомобиль у поврежденного жилого дома на улице Кошица в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 12:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Источник в Минобороны: украинские ПВО сбили свой же истребитель над Киевом
 
РоссияШвецияСу-27Су-24В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала