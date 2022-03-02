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Россия продолжит поставлять ЗРК С-400 в Индию, заявил посол
Россия продолжит поставлять ЗРК С-400 в Индию, заявил посол - РИА Новости, 02.03.2022
Россия продолжит поставлять ЗРК С-400 в Индию, заявил посол
Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что не видит препятствий для поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:41
2022-03-02T11:41
россия
индия
с-400 «триумф»
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
сша
нед прайс
жозеп боррель
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что не видит препятствий для поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию."Не вижу препятствий для поставок С-400 в Индию; есть пути для беспрепятственного продолжения этой сделки. Санкции - старые или новые - никак не мешают", - сказал посол на пресс-конференции для индийских СМИ.Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции. Как сообщали индийские СМИ, развертывание первого полка зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Индии завершится в апреле.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США находится в контакте с властями Индии по возможности введения санкций в связи с поставками стране российских зенитных ракетных систем С-400. В ответ на это официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи заявил, что Индия проводит независимую внешнюю политику, в том числе в сфере оборонных закупок.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774901107.html
https://ria.ru/20220210/sertifikaty-1772000928.html
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индия
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россия, индия, с-400 «триумф», центральный банк рф (цб рф), евросоюз, сша, нед прайс, жозеп боррель, санкции в отношении россии
11:41 02.03.2022
 
Россия продолжит поставлять ЗРК С-400 в Индию, заявил посол

Посол в Дели Алипов заявил, что Россия продолжит поставлять ЗРК С-400 в Индию

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике ИндииПосол России в Индии Денис Алипов
Посол России в Индии Денис Алипов - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Индии
Посол России в Индии Денис Алипов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что не видит препятствий для поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию.
"Не вижу препятствий для поставок С-400 в Индию; есть пути для беспрепятственного продолжения этой сделки. Санкции - старые или новые - никак не мешают", - сказал посол на пресс-конференции для индийских СМИ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 21:41
Путин объяснил премьеру Индии, почему началась военная операция на Украине
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции. Как сообщали индийские СМИ, развертывание первого полка зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Индии завершится в апреле.
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США находится в контакте с властями Индии по возможности введения санкций в связи с поставками стране российских зенитных ракетных систем С-400. В ответ на это официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи заявил, что Индия проводит независимую внешнюю политику, в том числе в сфере оборонных закупок.
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 09:09Распространение коронавируса
Россия и Индия работают над взаимным признанием сертификатов о вакцинации
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.
 
РоссияИндияС-400 «Триумф»Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЕвросоюзСШАНед ПрайсЖозеп БоррельСанкции в отношении России
 
 
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