Россия продолжит поставлять ЗРК С-400 в Индию, заявил посол
Посол в Дели Алипов заявил, что Россия продолжит поставлять ЗРК С-400 в Индию
Посол России в Индии Денис Алипов
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что не видит препятствий для поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию.
Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции. Как сообщали индийские СМИ, развертывание первого полка зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Индии завершится в апреле.
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США находится в контакте с властями Индии по возможности введения санкций в связи с поставками стране российских зенитных ракетных систем С-400. В ответ на это официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи заявил, что Индия проводит независимую внешнюю политику, в том числе в сфере оборонных закупок.
В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.
Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.