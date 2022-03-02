https://ria.ru/20220302/indiya-1776004191.html

Россия продолжит поставлять ЗРК С-400 в Индию, заявил посол

Россия продолжит поставлять ЗРК С-400 в Индию, заявил посол - РИА Новости, 02.03.2022

Россия продолжит поставлять ЗРК С-400 в Индию, заявил посол

Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что не видит препятствий для поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:41

2022-03-02T11:41

2022-03-02T11:41

россия

индия

с-400 «триумф»

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

сша

нед прайс

жозеп боррель

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар – РИА Новости. Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что не видит препятствий для поставок зенитно-ракетных комплексов С-400 в Индию."Не вижу препятствий для поставок С-400 в Индию; есть пути для беспрепятственного продолжения этой сделки. Санкции - старые или новые - никак не мешают", - сказал посол на пресс-конференции для индийских СМИ.Россия и Индия заключили контракт на поставку С-400 в октябре 2018 года. Как стало известно ранее, пять полковых комплектов обойдутся Дели в 5,43 миллиарда долларов. Индия стала третьим зарубежным покупателем этих комплексов после Китая и Турции. Как сообщали индийские СМИ, развертывание первого полка зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Индии завершится в апреле.Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что администрация США находится в контакте с властями Индии по возможности введения санкций в связи с поставками стране российских зенитных ракетных систем С-400. В ответ на это официальный представитель МИД страны Ариндам Багчи заявил, что Индия проводит независимую внешнюю политику, в том числе в сфере оборонных закупок.В минувшие выходные страны Запада инициировали новые санкции в отношении России. Так, Евросоюз в связи с операцией РФ на Украине запретил любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.Кроме того, накануне стало известно, что ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Государства ЕС смогут проводить транзакции с Банком России, если это "строго необходимо" для обеспечения финансовой стабильности. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что около половины финансовых резервов ЦБ РФ будет заморожено благодаря новым санкциям ЕС.

https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774901107.html

https://ria.ru/20220210/sertifikaty-1772000928.html

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индия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, индия, с-400 «триумф», центральный банк рф (цб рф), евросоюз, сша, нед прайс, жозеп боррель, санкции в отношении россии