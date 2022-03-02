https://ria.ru/20220302/hm-1776142946.html
H&M временно останавливает продажи в России
H&M временно останавливает продажи в России - РИА Новости, 02.03.2022
H&M временно останавливает продажи в России
Сеть магазинов Hennes & Mauritz (H&M) приостановила продажи в России, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T22:01
2022-03-02T22:01
2022-03-02T22:59
экономика
россия
сша
h&m
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сеть магазинов Hennes & Mauritz (H&M) приостановила продажи в России, говорится в сообщении компании."H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов и коллег", - заявили в компании.Представители H&M заявили, что сеть следит за ситуацией и находится в контакте с акционерами.H&M основали в 1947 году в Швеции. Компания занимается производством одежды и торговлей. Кроме того, сеть также развивает бренды COS, Monki, Weekday. Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220302/magazin-1776063136.html
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РИА Новости
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экономика, россия, сша, h&m, украина
22:01 02.03.2022 (обновлено: 22:59 02.03.2022)
H&M временно останавливает продажи в России
H&M временно останавливает продажи в России