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H&M временно останавливает продажи в России
H&M временно останавливает продажи в России - РИА Новости, 02.03.2022
H&M временно останавливает продажи в России
Сеть магазинов Hennes & Mauritz (H&M) приостановила продажи в России, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T22:01
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экономика
россия
сша
h&m
украина
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сеть магазинов Hennes &amp; Mauritz (H&amp;M) приостановила продажи в России, говорится в сообщении компании."H&amp;M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов и коллег", - заявили в компании.Представители H&amp;M заявили, что сеть следит за ситуацией и находится в контакте с акционерами.H&amp;M основали в 1947 году в Швеции. Компания занимается производством одежды и торговлей. Кроме того, сеть также развивает бренды COS, Monki, Weekday. Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
https://ria.ru/20220302/magazin-1776063136.html
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экономика, россия, сша, h&m, украина
22:01 02.03.2022 (обновлено: 22:59 02.03.2022)
 
H&M временно останавливает продажи в России

H&M временно останавливает продажи в России

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие возле магазина H&M
Прохожие возле магазина H&M - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Прохожие возле магазина H&M. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сеть магазинов Hennes & Mauritz (H&M) приостановила продажи в России, говорится в сообщении компании.
"H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов и коллег", - заявили в компании.
Мужчина у входа в магазин re:Store в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Магазины re:Store в России скоро продолжат работу
Представители H&M заявили, что сеть следит за ситуацией и находится в контакте с акционерами.
H&M основали в 1947 году в Швеции. Компания занимается производством одежды и торговлей. Кроме того, сеть также развивает бренды COS, Monki, Weekday.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.
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ЭкономикаРоссияСШАH&MУкраина
 
 
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