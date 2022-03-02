https://ria.ru/20220302/hm-1776142946.html

H&M временно останавливает продажи в России

H&M временно останавливает продажи в России - РИА Новости, 02.03.2022

H&M временно останавливает продажи в России

Сеть магазинов Hennes & Mauritz (H&M) приостановила продажи в России, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T22:01

2022-03-02T22:01

2022-03-02T22:59

экономика

россия

сша

h&m

украина

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Сеть магазинов Hennes & Mauritz (H&M) приостановила продажи в России, говорится в сообщении компании."H&M Group приняла решение временно приостановить все продажи в России. Магазины на Украине уже закрыты для обеспечения безопасности клиентов и коллег", - заявили в компании.Представители H&M заявили, что сеть следит за ситуацией и находится в контакте с акционерами.H&M основали в 1947 году в Швеции. Компания занимается производством одежды и торговлей. Кроме того, сеть также развивает бренды COS, Monki, Weekday. Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

https://ria.ru/20220302/magazin-1776063136.html

https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html

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сша

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Александра Покровская

Александра Покровская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

экономика, россия, сша, h&m, украина