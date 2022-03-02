https://ria.ru/20220302/gruziya-1775899557.html

Киев поссорился с Грузией из-за антироссийских санкций

Киев поссорился с Грузией из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 02.03.2022

Киев поссорился с Грузией из-за антироссийских санкций

Грузинские власти всеми силами пытаются сохранить деловые отношения и с Россией, и с Украиной. Президент Саломе Зурабишвили сообщила, что не присоединится к... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T08:00

2022-03-02T08:00

2022-03-02T08:11

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

грузия

россия

азербайджан

санкции в отношении россии

ираклий гарибашвили

украина

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МОСКВА, 2 мар — РИА, Алена Казакова. Грузинские власти всеми силами пытаются сохранить деловые отношения и с Россией, и с Украиной. Президент Саломе Зурабишвили сообщила, что не присоединится к антироссийским санкциям, а в Киев направила 100 тонн гуманитарной помощи. Такую практичность не оценили ни внутри страны, ни за ее пределами. В Тбилиси — массовые акции протеста, украинский посол отбыл на родину.На чаше весов — миллиарды "Грузия стоит рядом с президентом Зеленским и поддерживает территориальную целостность и мир на Украине", — заявила Саломе Зурабишвили, напомнив о войне с Россией в 2008-м. Однако тем и ограничилась, хотя в Киеве ждали, что в Тбилиси тоже объявят санкции.Умеренная позиция грузинских властей вполне понятна. "Когда речь идет о запретах, это задевает тысячи виноделов, экспортеров, фермеров. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции? Эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам", — объяснил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Долгое время между Россией и Грузией не было никаких отношений. Оттепель наступила только в 2013-м после прихода к власти миллиардера Бидзины Иванишвили. Эмбарго с грузинских товаров, действовавшее еще с 2006-го, постепенно сняли. На российский рынок допустили вино, минеральную воду, фрукты, овощи из Грузии.Гарибашвили отметил, что с 2013-го по 2021-й республика экспортировала в Россию товары на пять миллиардов долларов, в том числе на два — агропродукцию. Страну посетили пять миллионов российских туристов и принесли бюджету еще три миллиарда долларов. Причем товарооборот непрерывно растет. В прошлом году из Грузии в Россию вывезли 107,4 тысячи тонн ферросплавов, почти 40 тысяч тонн вина и 25 тысяч тонн фруктов. Суммарно за последние восемь лет страна получила более 12 миллиардов долларов.Вторая причина, по которой Грузия отказывается вводить антироссийские санкции, — территориальная. В Тбилиси опасаются, что в ответ на ограничения Москва будет действовать решительно. "Когда стоят в 40 километрах (российские войска. — Прим. ред.), <…> нас заставляет говорить ответственность", — подчеркнул министр.Объяснение правительства не устроило граждан — они требуют немедленно присоединиться к западным санкциям против России. Тысячи людей вышли на площадь в знак солидарности с Киевом, а заодно выразить протест Гарибашвили. "Действительно, бывают случаи, когда граждане — это не правительство, но лучше правительства", — обратился к ним Владимир Зеленский. Решения грузинских властей он назвал "аморальными" и отозвал из Тбилиси украинского посла."Выше обид и амбиций""Людей, выступающих за введение санкций, очень много, — рассказывает РИА Новости сооснователь SIKHA Foundation политолог Арчил Сихарулидзе. — В большей степени на протесты выходит молодое поколение, которое воспринимает мир как нечто существующее априори. Люди старшего возраста помнят войну в Грузии, поэтому полностью понимают, о чем говорит Гарибашвили, и поддерживают его. В политику санкций они не верят, считая, что это нанесет вред экономике".Политолог Константин Калачев подчеркнул, что Грузия ни в коем случае не симпатизирует действиям Москвы на Украине: "Это рассказ о том, как умные люди ставят экономические интересы выше обид и амбиций. Надо зарабатывать, поднимать благосостояние граждан. Поэтому санкции не вводят. Страна думает о людях, ищет выгоду и считает деньги".Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в стремлении заработать электоральные очки на конфликте и втянуть страну в военное противостояние. "Мы этого не допустим", — пообещал политик. "Цади, цади" — адресованные премьеру слова, означающие на грузинском "уходи", по свидетельствам очевидцев, очень настойчиво звучали на митинге 25 февраля. Однако Сихарулидзе уверен, что массовые протесты не приведут к отставке правительства. "Как только оппозиция попытается использовать накал страстей для политических целей, сразу потеряет много сторонников. Кроме того, Гарибашвили очень упорный и с поста не уйдет", — заключил эксперт.Грузия — не единственная страна на постсоветском пространстве, которая поддержала Украину, но не ввела против России санкции. Такое же решение приняли Азербайджан, отправивший Киеву гуманитарную помощь, и Молдавия. Однако украинская сторона не стала отзывать оттуда послов. Правда, из Киргизии главу дипмиссии все же вернут домой — для консультаций. Ранее президент республики Садыр Жапаров в разговоре с Владимиром Путиным одобрил действия России по защите Донбасса.

https://ria.ru/20210806/gruziya-1744574335.html

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