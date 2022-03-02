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Запад пытается создать вокруг России "железный занавес", заявил Грушко
Запад пытается создать вокруг России "железный занавес", заявил Грушко - РИА Новости, 02.03.2022
Запад пытается создать вокруг России "железный занавес", заявил Грушко
Запад пытается создать вокруг России "железный занавес", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T16:14
2022-03-02T16:16
россия
ситуация в днр и лнр
александр грушко
в мире
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Запад пытается создать вокруг России "железный занавес", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Для нас очевидно то, что в погоне за политической конъюнктурой страны Запада пытаются сегодня создать вокруг России железный занавес", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
https://ria.ru/20220302/ukraina-1775974455.html
https://ria.ru/20220302/zapad-1775920395.html
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россия, ситуация в днр и лнр, александр грушко, в мире
16:14 02.03.2022 (обновлено: 16:16 02.03.2022)
 
Запад пытается создать вокруг России "железный занавес", заявил Грушко

Замглавы МИД Грушко: страны Запада пытаются создать вокруг России "железный занавес"

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Запад пытается создать вокруг России "железный занавес", заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Для нас очевидно то, что в погоне за политической конъюнктурой страны Запада пытаются сегодня создать вокруг России железный занавес", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Люди с 200-метровым флагом Украины на стадионе Олимпийский - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 09:27
Как вылечить украинцев от стокгольмского синдрома
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Сотрудники полиции во время акции протеста против коронавирусных ограничений в Оттаве, Канада - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 08:00
Запад открыл век нового варварства
На утро среды, поражены более 1,5 тысяч объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ, среди российских войск есть погибшие и раненые, но потери среди украинских войск и националистов в разы выше. Точные цифры на данный момент не оглашались.
Российское военное ведомство сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
1 марта, 14:23
Спецоперация на Украине: Россия ответила на смертельную угрозу
 
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