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Россия продолжит настаивать на гарантиях нерасширения НАТО, заявил Грушко
Россия продолжит настаивать на гарантиях нерасширения НАТО, заявил Грушко - РИА Новости, 02.03.2022
Россия продолжит настаивать на гарантиях нерасширения НАТО, заявил Грушко
Россия продолжит настаивать на предоставлении ей юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T15:52
2022-03-02T15:52
в мире
украина
нато
россия
александр грушко
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия продолжит настаивать на предоставлении ей юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Если НАТО была способна идти на принятие решения, вот эта Бухарестская формула, которую они сейчас возвели чуть ли не в ранг, отлитый из бетона, на самом деле, мы прекрасно знаем, она была написана на коленке в результате компромисса, поскольку в то время Франция и Германия высказались жестко против предоставления Грузии и Украины плана действий для членства, и тогда придумана эта компромиссная формулировка, за которую они сейчас держатся", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".Замглавы МИД добавил, что в действительности эта формулировка и привела к нынешнему кризису в европейской безопасности, который сейчас наблюдается. "Поэтому ничего здесь гарантировать нельзя, именно поэтому мы будем продолжать настаивать на материальных юридических гарантиях нерасширения альянса на восток", - заключил Грушко.
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в мире, украина, нато, россия, александр грушко
15:52 02.03.2022
 
Россия продолжит настаивать на гарантиях нерасширения НАТО, заявил Грушко

Замглавы МИД Грушко: Россия будет отстаивать гарантии нерасширения НАТО на восток

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко перед началом заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Россия продолжит настаивать на предоставлении ей юридических гарантиях нерасширения НАТО на восток, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Если НАТО была способна идти на принятие решения, вот эта Бухарестская формула, которую они сейчас возвели чуть ли не в ранг, отлитый из бетона, на самом деле, мы прекрасно знаем, она была написана на коленке в результате компромисса, поскольку в то время Франция и Германия высказались жестко против предоставления Грузии и Украины плана действий для членства, и тогда придумана эта компромиссная формулировка, за которую они сейчас держатся", - сказал Грушко в эфире телеканала "Россия 24".
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Замглавы МИД добавил, что в действительности эта формулировка и привела к нынешнему кризису в европейской безопасности, который сейчас наблюдается. "Поэтому ничего здесь гарантировать нельзя, именно поэтому мы будем продолжать настаивать на материальных юридических гарантиях нерасширения альянса на восток", - заключил Грушко.
 
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