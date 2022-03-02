https://ria.ru/20220302/gretsiya-1776101376.html

Греческая "Платформа независимости" поддержала операцию России на Украине

Греческая "Платформа независимости" поддержала операцию России на Украине - РИА Новости, 02.03.2022

Греческая "Платформа независимости" поддержала операцию России на Украине

Греческая политическая организация "Платформа независимости" призывает признать правомерность российской специальной военной операции на Украине и поддержать... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T17:59

2022-03-02T17:59

2022-03-02T17:59

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АФИНЫ, 2 мар – РИА Новости. Греческая политическая организация "Платформа независимости" призывает признать правомерность российской специальной военной операции на Украине и поддержать Россию. Заявление организации опубликовано на ее странице и поступило в РИА Новости."Платформа независимости" - относительно недавно созданная политическая организация, в ее состав вошли греческие политики, юристы, граждане, общественные деятели, журналисты, представляющие прогрессивные силы, но не очень известные, сообщил РИА Новости один из членов организации. По его словам, "Платформа независимости" - это новая попытка добиться независимости Греции от НАТО и ЕС, сейчас нет ни одной политической организации, которая добивается немедленной независимости страны.На Украине происходит российско-натовский конфликт, считает "Платформа"."Запад переживает очередной период истерии. На этот раз из-за "российского вторжения на Украину". Они пытаются с помощью обрывочной информации, дезинформации и откровенной лжи контролировать сознание в своих обществах, "контролировать нарратив", как они говорят на своем сленге", - говорится в заявлении.Организация в тексте на 4,5 страницы напоминает историю Украины, создания и развала Советского Союза, "оранжевой революции", решающей роли в ней пронацистских группировок, которые во время "Майдана" были вооружены США и сразу же взяли на себя руководство "движением" и оттеснили европейские "силы". Таким образом, Украине была навязана фашистская проамериканская хунта, поставившая в качестве цели членство в НАТО, говорится в заявлении."Зеленский также заявил, что Украина намерена обзавестись ядерным оружием. Опасность для России теперь была экзистенциальной, никто не мог делать вид, что не видит ее, когда она сочеталась с западной риторикой, более агрессивной, чем во времена холодной войны", - заявила организация.По ее мнению, в декабре прошлого года Россия предприняла последнюю попытку найти компромиссное решение, основанное на принципе равной безопасности для всех, но Запад "с показным высокомерием" отверг ее предложения."Платформа независимости" считает признание Россией суверенитета народных республик на Донбассе, заключение с ними договора о сотрудничестве и военную операцию по денацификации и сохранению нейтралитета Украины единственным выходом для России, невзирая на издержки для ее экономики.Она напоминает, что оборона - это не только ответ на удар, но и ответ на неминуемую угрозу."Операция России по уничтожению военной инфраструктуры НАТО на Украине основана на статье 51 Устава ООН", - заявила организация."Массированная военная, дипломатическая и информационная поддержка Украины со стороны стран-членов НАТО объективно превращает конфликт в российско-натовский. Россия не является сильной стороной в этой неформальной войне с НАТО. Но она права, потому что борется за независимое государство, потому что она жертва очередной империалистической атаки на основе известного с нацистской эпохи аргумента расширения западного "жизненного пространства" на Восток", - говорится в документе."Осуждение русской военной операции означает союз с империализмом. Равная дистанция - это помощь сильным. В этом конфликте, если силы НАТО одержат победу и достигнут российской границы, обязательно последует новая война между НАТО и Россией. Распад Российской Федерации и превращение ее в раздробленный протекторат - перманентная цель Запада, он добивается ее посредством постоянных войн и санкций. Это не отвечает интересам народов. Наш интерес - многополярный мир, а не мировое господство США", - говорится в заявлении."Греческая элита мобилизуется с НАТО за счет интересов страны и в этом важнейшем для нашей безопасности вопросе", - заявила организация"Докатившиеся левые партии и организации, подчиняясь требованиям греческой элиты, мобилизуются для защиты западных интересов и - хотя и трусливо - осуждают жертву американского империализма на данном этапе. К сожалению, это не первый раз. Большинство из них уже мобилизовались с Израилем против Палестины, с НАТО против Сирии, с "обновленными левыми" и с разделом Югославии", - говорится в документе."Сейчас ясно, что нужна совершенно новая оппозиция на политической арене, которая поставит вопрос о независимости страны, ее выходе из НАТО и ЕС и установлении равноправных отношений со всеми акторами формирующегося многополярного мира", - заявил "Платформа независимости".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220228/gretsiya-1775492083.html

https://ria.ru/20220227/gretsiya-1775382617.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/gretsiya-1774405226.html

https://ria.ru/20220301/gretsiya-1775859594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, греция, россия, вооруженные силы рф, нато, оон, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), евросоюз